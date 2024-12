Luxusních off‑roadů na trhu moc není. Mercedes‑Benz se těší z úspěchu třídy G a Land Rover má odpověď pro ty, kteří tíhnou k lásce k vozům s britským rodokmenem. Defender se stal za desetiletí ikonou mezi terénními auty a novodobá verze, která přišla na trh před čtyřmi lety, má na co navazovat.

Oproti původní se radikálně změnila, ze spartánského se stal prémiový model, který zvládá dva protichůdné úkoly. Zastoupit roli auta, které si troufá i do těžkého terénu, se svým majitelem projede zabahněné panství, odveze ho na lov, projede zasněžené kopce, probrodí se řekou a bez zaváhání utáhne tříapůltunový přívěs. A nebude se u toho současně chovat jako „žebřiňák“, ale jako to nejlépe navržené SUV, které po vyzutí z holin najede na dálnici a za pár hodin se ocitne před dovolenkovým hotelovým komplexem. Nebo aspoň v centru města, kde posádku pohodlně povozí za nákupy.

Defendery v těžkém terénu využívá jen hrstka majitelů. Přitom k dispozici mají spoustu velmi užitečných asistentů. Například ClearSight Round View, kterému se přezdívá „průhledná kapota“. Na displeji řidič vidí, co přesně se děje pod koly, jak blízko projíždí kolem ostré skály a kolik centimetrů mu zbývá, než zapadne do nebezpečného výmolu. Systém Terrain Response nabízí několik nastavení podle povrchu, a tak lze auto připravit na co nejefektivnější průjezd snadnou volbou otočného ovladače nebo jen pouhým stiskem tlačítka zapnout redukci, která mnohdy stačí. Od řidiče už se očekává jenom točit volantem, Defender zvládne všechno sám.