Francouzský Renault má čas od času pnutí vydat se do vyšších sfér automobilového trhu. Tedy tam, kde to zavání fajnovými materiály a propracovaným designem, ovšem za cenu podstatně nižší, než požaduje německá konkurence. V minulosti takto vznikl třeba Vel Satis nebo Avantime, modely zákazníky víceméně nepochopené. S Rafale to má dopadnout jinak, už proto, že ingredience namíchané při jeho vzniku jsou v současnosti široce žádané: Jde o módní SUV kupé, a navíc full hybrid, což znamená auto s pomocným elektromotorem doplněné o startér‑generátor, které si na svůj provoz elektřinu vyrábí samo. Bez ní by 131 koní pocházejících z tříválcové dvanáctistovky bylo na prémiové SUV střední třídy hodně málo. Společnými silami jich ale vyprodukují dvě stě, což už pro suverénní jízdu 4,71 metru dlouhého auta stačí.

Rafale je pátým SUV v aktuální nabídce Renaultu, zároveň má být novou vlajkovou lodí značky. To se o nějakém autě vždycky tvrdí lépe, když si jej pro služební účely zvolí hlava Francouzské republiky Emmanuel Macron.

Mohlo by se zdát, že se splývavá záď s ustupující střechou pro státnické účely moc nehodí, ve skutečnosti je Rafale na zadních sedadlech překvapivě prostorný, což platí také pro místo nad hlavou. Patřičně rozlehlý je i kufr, pod jehož podlahu se vejde rezervní kolo. Oproti zbytku kabiny se ale nejeví zvlášť propracovaně, chybí tu dvojitá podlaha, která by vyrovnávala výškový rozdíl mezi zavazadelníkem, nákladovou hranou a složenými sedadly.