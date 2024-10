David Janků, Senior ESG Consultant, Frank Bold

Na to se obtížně odpovídá obecně. Zkušenosti nicméně ukazují, že firmy mohou dosáhnout udržitelnosti a zároveň zvýšit svou profitabilitu tím, že zavedou inovativní technologie a postupy, které snižují náklady na energie a zdroje, a zároveň optimalizují procesy pro vyšší efektivitu. Investice do udržitelnosti také posilují firemní reputaci - data ukazují, že firmy, které investují do své transformace přitahují zákazníky z nastupujících generací i nové zaměstnance a také perspektivní investory, kteří preferují zodpovědné podniky. Důležité je začlenit udržitelnost do své dlouhodobé strategie, která zohledňuje nejen rostoucí regulační tlak, ale také měnící se preference trhu.

Martin Vohánka, zakladatel a generální ředitel Eurowag

Aby byly podniky udržitelné a ziskové, musí mít uvažování a ambice o udržitelnosti ukotvené v jejich poslání a následně je dodržovat napříč celou operativou. Pokud jsou výsledky udržitelnosti stanoveny jako klíčové strategické cíle s měřitelnými ukazateli, pak mají různé funkce v rámci firmy volnost a příležitost inovovat, rozvíjet akční plány, iniciativy a partnerství, aby bylo dosaženo cílů komerčním a ziskovým způsobem.

Jan Šipan, obchodního ředitele PPG pro Českou republiku, divize Architectural Coatings

Integrací udržitelnosti do plánování podnikové strategie zajistíme, že jde o pridanou hodnotu a základní součást toho, jak podnikáme. Optimalizací vlastního provozu a našeho dodavatelského řetězce jsme schopni snížit naši ekologickou stopu a emise kategorií Scope 1, 2 a 3. Podstatnou roli hraje také firemní kultura a ta v PPG je založena na aktivním zapojení zaměstnanců do komunitních projektů a udržitelných iniciativ. Tyto kroky nám umožňují zvýšit jak udržitelnost, tak ziskovost, což nám z dlouhodobého pohledu pomáhá uspět v rychle se vyvíjejícím podnikatelském prostředí.

David Bečvář, CSO MTX Group

V našem odvětví, kterým je výroba polotovarů z barevných kovů, jsou hlavními kroky recyklace a vývoj vlastních materiálů. Až 90 % uhlíkové stopy našich finálních výrobků obsahuje už samotný vstupní materiál, na vlastní výrobní procesy připadá pouze 10 %. Existují cesty, jak mít udržitelné a zároveň profitabilní výrobky: zajistit si co nejvíce vstupních surovin ze šrotovacích a třídících linek v podobě recyklátů, které tím, že už byly jednou použity mají nulovou nebo minimální uhlíkovou stopu. Druhým krokem je změnit samotný materiál výrobku. Vyvinuli jsme například inovativní hliníkovou slitinu „Pure-Al®“, která má díky 100% využití recyklátu o třetinu nižší uhlíkovou stopu a téměř totožné mechanické vlastnosti jako nahrazovaný normovaný materiál. Problém ale je, že zákazníci od nás požadují garantovat chemické složení výrobku, místo toho, aby vybírali na základě jeho garantovaných vlastností. Toto myšlení je opravdu potřeba změnit, bez toho nelze dosáhnout budoucích cílů snižování uhlíkové stopy.

Iva Prošková, Sustainability & System Quality Manager v holdingu EDS Group

V našem businessu, který je založen na zakázkové výrobě produktu na základě specifikace produktu zákazníkem, se snažíme s našimi zákazníky udržovat dlouhodobé partnerské strategické vztahy. Naši hlavní zákazníci jsou velmi orientovaní na oblast udržitelnosti. Připravujeme pro ně např. analýzu uhlíkové stopy jejich produktů na denní bázi. Toto je cesta. Někteří naši zákazníci zahrnují do svých výběrových řízení úroveň udržitelnosti jako parametr, který je součástí vyhodnocení tendrů. Cena není jediným parametrem pro výběr dodavatele.

Některé kroky, které činíme v posilování udržitelnosti našich výrobních i nevýrobních procesů, a které pro nás znamenají navýšení investic nebo zvýšení nákladů činíme, i když je nemůžeme promítnout do cen přímo. Nicméně i tyto náklady a výdaje považujeme za investice, protože výsledkem je snižování naší uhlíkové stopy nebo zlepšení sociální složky našich aktivit. Toho samozřejmě využíváme v rámci našeho marketingu a PR, což nám „otvírá dveře“ u potenciálních zákazníků a umožňuje nám s nimi začít spolupracovat.