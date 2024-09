Dokud je měli podnikatelé platit výhradně ze své kapsy, zájem pořídit si do svých flotil elektromobily byl vlažný. Statistikami prodejů aut s tímto pohonem zahýbala až dotace. To, co doposud ukazovaly zkušenosti z jiných evropských zemí, se potvrdilo i v Česku.

Za prvních sedm měsíců roku se prodalo bezmála pět tisíc elektromobilů – o 44 procent více než za stejné loňské období. Například podle údajů Národní rozvojové banky, která příspěvek na pořízení osobních či užitkových vozů pro podnikatele vyřizuje, jich výzvu zakoupit spíše elektrovůz vyslyšelo na 3,5 tisíce. Požádali o dotace na téměř 3,9 tisíce elektromobilů.

Jiným důkazem vlivu dotací na poptávku po bezemisních autech jsou statistiky České leasingové a finanční asociace. Členské firmy poskytly v prvním pololetí financování na pořízení více než 2,4 tisíce elektromobilů, což bylo meziročně o 180 procent více. „Vysoký nárůst počtu financovaných elektromobilů je reakcí na spuštění dotačního programu Záruka Elektromobilita. České republice to alespoň částečně pomohlo odpoutat se od úplného evropského dna v rozvoji elektromobility. I na příkladu jiných zemí se zcela jasně ukazuje, že státní podpora v tomto sektoru hraje prozatím zásadní roli,“ komentuje výsledky předsedkyně představenstva asociace Jana Hanušová.