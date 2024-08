Poslední tři týdny stojí na akciových trzích za nic. Oblíbený americký index S&P 500 odepsal z červencového vrcholu už téměř šest procent. Technologický Nasdaq ztratil dokonce deset procent a další prudký propad očekávají investoři i v pondělí. Do toho přišla zpráva, že Warren Buffett masivně navýšil drženou hotovost a skupuje státní pokladniční poukázky. Z portfolia přitom vysypal polovinu akcií Applu. Někteří investoři si tak kladou otázku, jaký signál to Buffett trhu vysílá a jestli investorská legenda ví něco, co ostatním ještě nedošlo.

Konglomerát Berkshire Hathaway řízený Warrenem Buffettem zvýšil svou volnou hotovost na téměř 277 miliard dolarů, což je suverénně nejvíce v historii a jde zároveň mezičtvrtletně o nevídaný nárůst bezmála o 47 procent. Za peníze Buffett zpravidla nakupuje dluhopisy a pokladniční poukázky. Jen minulé čtvrtletí tak získal na úrocích 2,6 miliardy dolarů.

Prudké zvýšení držené hotovosti je dáno odprodeji z portfolia, a to primárně akcií Applu, když se zbavil poloviny držené pozice. Po zohlednění daní tím dosáhl zisku 47,2 miliardy dolarů. Poprvé do Applu investoval v roce 2016. Od té doby se pro zajímavost akcie firmy zvedly o víc než 700 procent. V letošním roce posílily už o 13 procent, od červencového vrcholu jsou ale dole o více než deset procent. Nedaří se jim stejně jako dalším gigantům.

Buffett o investici do Applu prohlásil v květnu na každoroční konferenci pro investory, že by měla být v portfoliu držákem a zaujímat jeho značnou část, stejně jako je tomu v případě Coca-Coly nebo American Express. Zároveň se ale vyjádřil, že se při současných úrokových sazbách nebrání navyšování hotovosti a jejímu umisťování do státem vydávaných cenných papírů. Krátké dluhopisy nesou výnos přes pět procent.

Na sociálních sítích se ale zároveň objevují příspěvky, že se Buffett možná připravuje na horší časy, a když tvrdí, že nečasuje trh, tak možná neříká tak úplně pravdu. Buffett samozřejmě může mlžit a říkat si, co chce. Tudíž může být lepší podívat se na čísla, jak se legendární investor skutečně v minulosti choval, než co říkal. Lze si například dohledat změny v držené hotovosti Berkshire a ve výkonu indexu S&P 500, neboť Buffett primárně sází na USA.

Co čísla prozrazují? V absolutních hodnotách je nynější navýšení hotovosti skutečně impozantní a vůbec nejvyšší ve sledovaném období od 90. let. Nicméně už například kvůli inflaci nebo obecně růstu Berkshire (značnou část jejího byznysu navíc tvoří pojišťovny, které si musí udržovat relativně vysokou likviditu přirozeně a navyšovat ji s růstem) nejsou tyto hodnoty moc relevantní. V relativním vyjádření je současný mezičtvrtletní nárůst peněžních prostředků v portfoliu firmy také významný, ale od roku 1996 jen 12. nejvyšší. Nejde v kontextu konglomerátu o tak zásadní růst, jak by to mohlo na první pohled vypadat.