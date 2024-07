1. Dvě spekulace zasáhly techno akcie

Foto: Shutterstock

Technologické akcie po celém světě se propadly kvůli obavám z nadcházejících vleklých potíží globálního průmyslu s počítačovými čipy. Způsobily to dvě významné zprávy o možných budoucích opatřeních americké administrativy.

První hovoří o tom, že USA by mohly ještě více zpřísnit omezení vývozu polovodičových zařízení do Číny. K obavám pak přispěly komentáře prezidentského kandidáta Donalda Trumpa, že Tchaj‑wan by měl platit za americkou ochranu.

Tchaj‑wan, který hraje ústřední roli v polovodičovém průmyslu, čelí stále větším čínských hrozbám. Mocný soused zintenzivnil svou vojenskou aktivitu a hlídky kolem ostrova.

Současně oznámila společnost ASML, že ve čtvrtletí končícím 30. června představovaly obchody s čínskými zákazníky 49 procent jejích celkových tržeb a vygenerovaly tržby 2,5 miliardy dolarů.

Holding sídlící v Nizozemsku je největším západním obchodníkem s těmito strategickými součástkami.