Přestože trh fúzí a akvizic v Česku nejspíš nebude letos rekordní, chuť nakupovat na něm ale je. Investoři mu věří a zároveň roste schopnost velkých domácích finančních skupin i miliardářů umísťovat své investice ve velkém na Západě. Děje se něco, co tu od roku 1989 nebylo. „Nákupy v zahraničí svědčí o tom, že pro české investory je domácí trh v mnoha případech malý. Mají sebevědomí i prostředky na to, aby vstupovali do velkých transakcí v zahraničí,“ říká expert na fúze a akvizice Jan Hadrava, partner poradenské společnosti PwC Česká republika.

Česko je na globusu Ukrajině blízko

V roce 2022 bylo v Česku oznámeno podle dat portálu Mergermarket 137 transakcí a dokončeno jich bylo 132. Loňský rok patřil mezi slabší, ze 104 zahájených transakcí se uskutečnilo 96. Odborníci to přisuzují zhoršenému vnímání středoevropského regionu v zahraničí, zejména v USA. „Z druhé strany Atlantiku vypadá svět trochu jinak, takže američtí investoři mají pocit, že i Česko je hodně blízko konfliktu,“ připomíná Adam Páleníček, expert společnosti KPMG na fúze a akvizice, válku na Ukrajině.

Letošek už vypadá trochu jinak. „Trh fúzí a akvizic v České republice zaznamenává meziroční nárůst. Je podpořen klesající inflací, očekávaným poklesem úrokových sazeb a pozitivním vývojem na akciových trzích. Také se zdá, že se postupně sjednocují očekávání investorů a vlastníků společností,“ říká Tomáš Ditrych, partner advokátní kanceláře Mavericks. Také Páleníček předpokládá s ústupem inflace a stabilizací ekonomické situace postupný návrat zahraničních investorů.

Za první pololetí bylo oznámeno 51 transakcí a 47 dokončeno. Na nákupech byl především středoevropský a domácí kapitál. „Máme tady již řadu etablovaných domácích private equity fondů jako Genesis Capital, Arx Equity, Central Europe Industry Partners či Jet Investments a další. Jsou v posledních dvou letech velmi aktivní a stojí za větší částí domácích transakcí,“ potvrzuje Páleníček.