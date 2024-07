Málokdo nezná přetrvávající stereotyp o rozdílu mezi podnikáním v USA a v Evropě. Podle Nicolaie Tangena, výkonného ředitele norského ropného fondu, který má ve správě aktiva za 1,6 bilionu dolarů, je Evropa méně pracovitá, méně ambiciózní, více regulovaná a více se vyhýbá riziku než USA, přičemž rozdíl mezi kontinenty se prohlubuje.

I proto většinu světových, a tedy i evropských talentů – různých expertů v IT, programátorů a vývojářů – byly schopné zaplatit právě americké dravé firmy. Změnit to nyní může zákon Section 174, jehož nové znění má naopak americkým společnostem pomoci.

Evropa zaspala v technologiích

V soupeření dvou stran Atlantiku uvnitř euroamerické civilizace najdeme několik protichůdných jevů. Tangenův skandinávský fond nyní investuje přes polovinu peněz do společností ve Spojených státech, ještě před jedenácti lety to bylo 32 procent. „Je to problém myšlení, pokud jde o přijímání chyb a rizik. Když v Americe zkrachujete, dostanete další šanci. V Evropě je po vás,“ řekl finančník v dubnu pro list Financial Times.

Platí to jak pro korporáty, tak pro start‑upy. Podle dat časopisu Forbes získaly v roce 2023 mladé evropské firmy méně než polovinu finančních prostředků oproti tomu, kolik nabraly ty z USA. Konkrétně šlo asi o 52 mi­liard oproti 138 miliardám dolarů.

Pak je tu druhá stránka věci. Návratnost peněz vložených do evrop­ských start‑upů je vyšší – v posledních pěti letech to bylo podle globální investiční společnosti Cambridge Associates ročně o 6,24 procenta.