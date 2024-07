Od letošního června je vůbec prvním českým šéfem kolínské továrny automobilky Toyota. Na nejvyšší příčku v hierarchii japonské firmy se Robert Kiml propracoval prý díky loajalitě a zkušenostem, které ve fabrice sbíral na různých pozicích dvě desítky let. Jeho nejdůležitějším úkolem na nové pozici bude přesvědčit vedení Toyoty, aby česká pobočka byla tou, která se jako první v Evropě pustí do produkce elektromobilů. Nyní vyrábí benzinová auta a hybridy pro evropský trh, a tak je – s ohledem na zákaz prodeje nových aut se spalovacími motory od roku 2035 – pro její budoucnost přechod na elektromobilitu klíčový. Na rozhovor s týdeníkem Ekonom přichází v pracovní bundě s firemním logem a interview se odehrává v malé zasedačce. Důvod je jednoduchý – pracuje i spolu s ostatními kolegy v open spacu.

Trochu mě překvapilo, že jako nejvyšší manažer nemáte vlastní kancelář. Je to součást japonské firemní kultury?

Toyota má určitý firemní standard a ten vychází z toho, že jsou si všichni rovni a sdílejí společná pravidla. Samozřejmě jako prezident mám více práv, co se týče rozhodování, ale to neznamená, že je mám ve sdílení prostoru. Takže máme kancelář pro 350 lidí, kde sedí všichni. Kdokoliv se za mnou může zastavit.

Potkali bychom vás tu někdy v obleku?

Není to úplně standardní oblečení, protože přece jen toto je výrobní fabrika, ne poradenská firma, kde se přesouvají v kanceláři papíry zleva doprava. Ale ano, někdy byste mě v obleku potkali, nicméně jen výjimečně, když očekávám významnou návštěvu nebo se chystám na jednání. Jinak ne. Tady potřebujete spíš pracovní boty, kalhoty, bundu. Oblek je krásná věc, ale tady bych si ho zničil.

V kolínské Toyotě působíte mnoho let od zahájení výroby vozů první generace, a než jste se stal prvním českým prezidentem, prošel jste řadou funkcí. To taky souvisí s japonskou firemní kulturou?

Stoprocentně. Toyota vychází z individuálního rozvoje každého jednotlivce, snaží se je rozvíjet a budovat jejich znalost. Na to, abych se stal prezidentem, jsem prošel mnoha funkcemi, které byly naplánované tak, abych se vzdělával. Pokud jsem uspěl v dané funkci, přesunul jsem se do další a vytvářel si portfolio znalostí, abych se mohl stát prezidentem.

Jaké byly ty funkce, které jste během těch let vystřídal?

Začal jsem v rozhodovacích procesech, pak jsem řídil lakovnu, což je práce ve výrobě, pak jsem se přesunul do oddělení kvality, byl jsem taky projektovým lídrem na zavádění nového automobilu do výroby. Pak mě převeleli do Polska, kde jsem řídil výrobu převodovek a motorů, abych pochopil, jaká je pozice dodavatele k finálnímu výrobci. Když jsem se vrátil, dostal jsem na starost administrativu od IT přes finance, lidské zdroje a nábor lidí, pak jsem se vrátil jako šéf výroby a teď jsem prezident. Absolvoval jsem takový okruh, díky němuž mám přehled.

Takže manažer zvenčí nemá moc šancí stát se šéfem této továrny…

Takový přístup není nemožný, ale Toyota většinou preferuje lidi si vychovávat a posunovat je dopředu.

Zaznamenal jsem, jak jste po svém jmenování hovořil o tom, že jedním z vašich nejdůležitějších úkolů v roli prezidenta bude přechod Toyoty v Kolíně od spalovacích motorů na elektromobily. Co to obnáší?

Modifikace závodu v takhle obrovském technologickém přerodu je extrémně finančně náročná. Pohybuje se v tak vysokých sumách, že se může vyplatit místo modifikace postavit ten závod někde jinde.

O jakých sumách se bavíme?

Vychází to na mnoho miliard.

Toyota má v Evropě několik dalších fabrik. Ve Francii, v Portugalsku, v Británii nebo v Turecku. Chápu to správně, že všechny tedy vyrábět elektromobily nebudou?

Z dlouhodobého pohledu se jich bude muset přestavět několik. Ale vzhledem k finanční náročnosti není možné udělat tuto investici u všech evropských závodů ve stejnou dobu. Takže jednotlivé části Toyoty samozřejmě soutěží o to, kde se investice udělá jako první, konkurujeme si navzájem. A my děláme všechno pro to, abychom to byli my, kdo bude vybrán.

Co hovoří ve prospěch kolínského závodu?

Máme dobrou polohu uprostřed Evropy, máme v České republice a okolí dobrou dodavatelskou základnu. Výhodou je i zkušená a vzdělaná pracovní síla. Také výsledky tohoto závodu za posledních dvacet let jsou velice dobré a jako majitel uskutečníte investici tam, kde se vám nejrychleji vrátí, tam, kde očekáváte, že na tom vyděláte.

Kdy padne rozhodnutí, která z evropských továren bude ta „vyvolená“?

Chleba se láme v tuto chvíli. Měli bychom to vědět v dohledné době. Věřím, že letos, nejpozději příští rok musí být jasno, která fabrika bude první. Nemůžu vám ale prozradit detaily, je to interní rozhodovací proces.