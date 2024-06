Možná máte ve své rodině příbuzného, který skálopevně věří, že vakcíny způsobují autismus, ale zároveň tvrdošíjně odmítá studovat spousty výzkumů, které dokládají, jak jsou bezpečné. Ve Spojených státech byste zase ještě stále potkali spoustu lidí, kteří by dali ruku do ohně za to, že v posledních prezidentských volbách byl Donald Trump podvodně obrán o vítězství. A nejsou vůbec ochotni se zabývat důkazy, jež by jejich přesvědčení vyvrátily. Nebo jste možná jako já. Také se vyhýbáte informacím o tom, jak v průmyslových chovech trpí zvířata, protože se bojíte, že byste pak už v životě nevzali maso do úst. A ono vám přece tolik chutná.