V horlivých debatách o změně hranice důchodového věku to možná na první dobrou není tak patrné, ale právě teď je ideální čas, aby si zaměstnavatelé uvědomili hlavní poselství, které za tím vším je. Populace stárne. Smiřte se s tím a připravte se.

Stárnutí populace a postupné zvyšování věku odchodu do důchodu je prakticky nezvratná budoucnost. Zatímco dnes slyšíme převážně zprávy o věkové diskriminaci a o problémech dnešních šedesátníků se sháněním místa, za pár let to bude velmi pravděpodobně jinak. Mladých je nedostatek a stárnout bude přirozeně i zaměstnanecká populace. Už za pár let budou lidé ve věku 60+ tvořit velmi podstatnou část zaměstnanců, které nepůjde jen tak přehlížet a nechávat je v práci „dožívat“. Pokud si to zaměstnavatelé uvědomí, mohou tím hodně získat.

Šedesátníci totiž představují cenný zdroj zkušeností a moudrosti, ale třeba i stabilitu, které lze využít například k budování silné firemní kultury. Ti, kteří mají dlouhodobou věrnost určité organizaci, mohou být také skvělými ambasadory firemních hodnot. Šedesátníci také často přinášejí stabilní a klidný přístup k práci, což může pomoci udržet harmonii a vyrovnanost v pracovním prostředí. Jejich zkušenosti tak mohou přispět i k zachování kontinuity v průběhu změn ve firmě. Díky svým komunikačním dovednostem a schopnosti pracovat s lidmi různých věkových skupin mohou rovněž přispět k posílení týmové spolupráce. Jsou schopni řešit konflikty v týmu. Skvěle mohou fungovat i jako mentoři pro mladší zaměstnance. Právě od šedesátníků může generace Z získat cenné životní zkušenosti, jako je odolnost vůči změnám, houževnatost, vytrvalost a uvědomění si důležitosti mezilidských vztahů mimo digitální svět.