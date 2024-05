Na konci dubna přijal britský parlament zákon, který prohlašuje Rwandu za bezpečnou zemi. Jde o další krok na potlačení nelegální migrace. Umožňuje přemístit přistěhovalce z britského území do jmenované středoafrické země, kde budou moci podat žádost o azyl a případně se tam usadit. Spojené království do projektu už investovalo více než 220 milionů liber a konečná částka by podle odhadů mohla překonat až 600 milionů. Většina těchto peněz slouží jako platba Rwandě za to, že migranty přijme na své území. Systém vzbudil ve světě spoustu protichůdných ohlasů.

Británie kontra právo

Zákon o bezpečnosti Rwandy de facto obchází dřívější rozhodnutí Nejvyššího soudu, který tento status africké zemi opakovaně nepřiznal, a blokoval tak realizaci vládního plánu. Navrhované řešení migračního problému je pod palbou kritiky nevládních lidskoprávních organizací, ale i Rady OSN pro lidská práva a Rady Evropy (mezinárodní lidskoprávní organizace nepatřící do struktur EU – pozn. red.). Nejde jen o poukazy na účelovost izolovaného rozhodnutí jedné země, že jiná země je bezpečnou. Jmenované instituce tvrdí, že možností deportace zákon porušuje mezinárodní migrační právo.

Británie na realizaci svého plánu trvá navzdory hrozbám různými postihy. Z vyjádření premiéra Rishiho Sunaka vyplývá, že první přesun migrantů do Rwandy se uskuteční zhruba do deseti týdnů. Ostrovní země odmítá i případnou intervenci Evropského soudu pro lidská práva, který podobné akce v minulých letech zarazil. „Pokud někdy dojde na volbu mezi národní bezpečností a ochranou našich hranic na jedné straně a příslušností k zahraničnímu soudu na druhé, budu samozřejmě vždy dávat přednost národní bezpečnosti,“ opáčil premiér.