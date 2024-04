Když ceny zlata překonaly hranici 2400 dolarů za troyskou unci (31,1 gramu) a dostaly se na historické maximum, nebyla to novinka. Rekordy tato komodita atakuje neustále. Jiná věc je rychlost, s jakou cena vylétla. Ještě v lednu se pohybovala lehce nad dvěma tisíci dolarů za unci. Záhy se ale dostala tam, kde měla být podle předpovědi většiny investičních analytiků až na konci letošního roku.

Má to své opodstatnění. Zlato je v neklidných časech považováno za bezpečný přístav. Sice nepřináší takový výnos jako například akcie či jiné finanční instrumenty, ale na druhou stranu s nimi jeho cena příliš nekoreluje. Svou hodnotu drží, i když ostatní aktiva padají. „Růst ceny zlata určitě reaguje na růst geopolitických rizik. Markantní byl jeho skok v říjnu po začátku války v Gaze, a dokonce šlo o výraznější reakci zlata než při začátku jiných válek za posledních 30 let. Soukromí investoři i některé centrální banky racio­nálně vnímají, že geopolitická rizika byla donedávna podceňována, a proto doplňují zlato do portfolií,“ říká Pavel Ryska, analytik J&T Banky.

Právě centrální banky jsou tahounem současného růstu. Loni již druhým rokem nakoupily přes 1000 tun zlata, což je rekord a dvakrát vyšší tempo nákupů, než bylo běžné v minulosti.

Podle kvalifikovaných odhadů je pravděpodobné, že tyto nákupy letos pokračují a že někteří investoři zvyšují držbu zlata. „Pro některé centrální banky se zlato znovu stává strategickým aktivem, neboť za poslední dva roky výrazně stouplo riziko znehodnocování dolaru a eura, které obvykle drží, a roste také geopolitické riziko,“ doplňuje Ryska.

Takže tu nejde ani tak o riziko krachu bank nebo opatrnost domácností, ale o strach z velkých vojenských konfliktů a zvratů na politické scéně. „Cena zlata přesně popisuje pocity, které vnímá trh. Jedná se především o gradující geopolitickou situaci Rusko–Ukrajina, Izrael–Hamás–Írán. Přispívají k tomu i očekávané úpravy úrokových sazeb a blížící se prezidentské volby v USA, kde by vítězství Donalda Trumpa vyhnalo zlato výrazně vzhůru,“ dodává Jaroslav Tupý, analytik společnosti Purple Trading.