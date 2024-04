Kdy začnou nejdůležitější centrální banky světa Fed a ECB snižovat sazby? Jak si povedou americké firmy ve výsledkové sezoně? A jak se vyvinou rozličné geopolitické hrozby? Odpovědi na všechny tyto otázky určí, kudy se bude ubírat vývoj akcií.

Vývoj akcií Zvětšit přes celé okno

Kryštof Míšek, hlavní ekonom Argos Capital:

Po dlouhém období poklesu inflace ve druhé polovině roku 2023 se letos situace trochu zamotala, a to zejména ve Spojených státech. V prvním čtvrtletí zatím došlo ke snížení dvanáctiměsíční jádrové inflace v USA pouze o 0,2procentního bodu, zatímco v předchozích dvou čtvrtletích to bylo 0,7procentního bodu. Také evropské snižování růstu cenové hladiny bylo letos zatím slabší. Za této situace se může snižovat tlak na pokles sazeb. Podobně může vyprchat růst spojený s nástupem umělé inteligence. Určitá korekce na trzích tak může konečně dorazit. Vzhledem k tomu, že se dále zostřuje situace mezi Izraelem a Íránem, lze očekávat, že by mohla dále růst cena ropy na trzích. To bude podporovat těžaře ropy, jako je Exxon Mobil nebo Chevron. Růst cen zlata, které funguje tradičně jako takzvaný „bezpečný přístav“, pak bude tlačit na růst cen akcií těžařů typu Barrick Gold nebo Newmont Corporation.