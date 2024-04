Pylová sezona v Česku naplno odstartovala. V tuzemsku trpí nějakou formou alergie čtvrtina až třetina lidí a stále jich přibývá. Problém je to celosvětový a logicky tak roste i byznys spojený s léčbou senné rýmy a dalších obtíží. Aktuálně se v něm protočí zhruba 22 miliard dolarů (517 miliard korun) ročně. Do deseti let by se mělo jednat o dvojnásobek.