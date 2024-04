Na podzim se do Prahy sjedou špičky z oblasti biotechnologií, zástupci významných investičních fondů, právníci specializující se na transfer technologií a další experti. Představitelé vědy a byznysu si na konferenci Prague.bio vymění zkušenosti s vývojem a financováním nových léků a diagnostiky.

V Česku se ve vývoji inovativních léků zatím nejdále dostala společnost Sotio, která připravuje preparáty proti rakovině. Firma spadající do skupiny PPF jako jediná v ČR zatím zvládá platit nákladné klinické testy. Od PPF na ně jen za poslední dva roky dostala přes sedm miliard korun. Podobným kapitálem žádná další společnost pracující v Česku na vývoji léčiv nedisponuje. Občas se objeví příklady menších firem a start-upů, které potenciální lék vyvinou do určitého stadia a prodají do ciziny. Právě podzimní konference by se mohla postarat, aby úspěšných příkladů bylo mnohem víc.

Zkušení investoři, zástupci předních farmaceutických i diagnostických společností a kanceláří pro transfer technologií se v září v Praze setkají s nadějnými start-upy, vědci a studenty, aby jim pomohli radami a postřehy při komercializaci jejich vědeckých nápadů. Na akci se mohou přihlásit i zajímavé vědeckovýzkumné nápady, registrované projekty posoudí odborná komise. Vedle přednášek budou součástí konference také panelové diskuse s investory nebo zástupci právních firem specializujících se na transfer technologií.

Do Prahy dorazí třeba Christian A. Stein, generální ředitel společnosti Ascenion, jednoho z největších technologických transferových pracovišť v Německu, který byl vedoucím patentového a licenčního úřadu v německém projektu lidského genomu. Ze Silicon Valley přijede Petr Jansa, spoluzakladatel společnosti Pallando Therapeutics a dalších start-upů. Zároveň působí na pozici vedoucího vývoje v Bridgene Biosciences nebo jako poradce California Life Science FAST program pro začínající start-upy.