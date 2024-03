Před necelým rokem se šéfkou automobilky Range Rover poprvé v historii stala žena. Geraldine Inghamová do vedení značky přešla ze společnosti Meta, kde pracovala tři roky, ale předtím celý svůj profesní život věnovala jiným automobilovým výrobcům. „Je to intenzivních jedenáct měsíců. Oznámili jsme, že do roku 2030 bude celá naše modelová řada elektrifiko­vaná. Musíme se připravit na elektrickou éru, zároveň se nemůžeme odstřihnout od naší historie, ze které čerpáme,“ říká. Značku chce víc přiblížit lidem s pomocí „zážitků, které budují vztahy“. Firma sídlící stále ve West Midlands má být pod jejím vedením otevřená inovacím a umět rychle reagovat na změny.

Ve vedení automobilky jste jedenáct měsíců. Jaké byly?

Rozhodně intenzivní. Range Rover je ikonická britská luxusní značka s velkým dědictvím, současně ale prochází obrovskou proměnou. Takže být v jejím čele, když se transformuje zejména v oblasti elektrifikace, mě opravdu baví. A děje se toho spousta. Vůbec nejzásadnější pre­miéru mám právě za sebou, představili jsme Range Rover Sport SV Edition 1. Nejsilnější a nejsportovnější Range Rover v naší historii, auto s výkonem 635 koní, které zrychluje na 100 km za hodinu za 3,8 sekundy.

Největší plánovanou novinkou ale bude vůbec první elektro­mobil, který byste měli představit koncem tohoto roku. Můžete už o autě prozradit něco víc?

Zatím mohu jen slíbit, že to bude ten nejlepší Range Rover, jaký jsme kdy vyvinuli. Už evidujeme téměř 20 tisíc objednávek od lidí, kteří ho chtějí mít, aniž by ho viděli, natož řídili. Do prodeje půjde až příští rok. To je myslím ohromný úspěch.

Mezi zákazníky se nám zvyšuje se nám podíl žen, úspěšných a dobře zajištěných dam, které se chtějí odměnit luxusním automobilem.

Je elektrifikace Range Roveru složitá? Vždyť je to značka, která se už od 70. let zaměřuje na SUV modely s tradičními velkoobjemovými motorizacemi. A vedou diesely.

Určitě je to velké sousto, přiznávám. Začali jsme pozvolnými kroky, naše nová platforma umožňuje zástavbu jak tradičních spalovacích motorů, tak využití techniky elektromobilů.

Kdy se představí poslední Range Rover se spalovacím motorem?

O plánovaných novinkách nemůžeme mluvit do takových detailů. Ale oznámili jsme, že do roku 2030 bude celá naše modelová řada elektrifikovaná. To je naše ambice.