Honda postavila zbrusu nový model, který má vyplnit mezeru mezi menším HR‑V a plnohodnotným SUV CR‑V. Dívejte se na něj jako na konkurenta například pro Škodu Karoq. Jak to ale u Hondy bývá, je originální a jde si svou vlastní cestou. Hraje s trochu jinými kartami.

Ty se ale na první pohled neukážou, poznáte je až později. Design totiž pravděpodobně není impulz, který by vás přiměl ihned běžet k prodejci japonských aut. Nový model působí možná až moc nenápadně a nezapamatovatelně. To v kabině už je efekt daleko působivější. Mnoho dílů a designových řešení pochází z nižšího Civicu, od kterého si ostatně ZR‑V bere víc než to, především i techniku, ale o tom až později. Interiér působí velmi sebevědomě i vedle větší CR‑V, do které jsme měli možnost si přímo přesednout. Vůbec nevadí, že „zetervéčko“ má o trochu méně stříbrných detailů, ať už okolo kapličky přístrojů, nebo na středovém tunelu, než jeho větší bratr.

Zmíněný tunel je poměrně masivní. Bude vyhovovat těm řidičům, kteří mají rádi pocit jako v kokpitu a mohou se soustředit na řízení. Ostatně to je právě nejsilnější stránka ZR‑V. Vybočuje z řady crossoverů tím, jak příjemně se řídí. Dá se říci, že tu řidič zažije i pocit zábavy, ne ve smyslu rychlosti, ale „vtažení do děje“. ZR‑V je zkrátka jedno z mála řidičsky přitažlivých aut svého druhu. Má na to i citlivě kalibrované řízení s dobrou odezvou a hlavně pečlivě nastavený podvozek, který si zaslouží chválu. Auto se chová agilně v zatáčkách, naklání se jen minimálně a celé to zkrátka působí, že se mu příjemně svižná jízda líbí.