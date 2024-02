Jeho technologická firma STRV má pravidelně stamilionové roční obraty, mezi jejími klienty najdete třeba Tinder, Porsche nebo Microsoft, a předloni ji dokonce vyhledal legendární kulturista a herec Arnold Schwarzenegger, aby spolu vytvořili fitness aplikaci. Šéf STRV Lubo Smid s námi vede online rozhovor za chůze, několikakilometrová ranní cesta Los Angeles pro kávu je prý jeho každodenní rituál. Pohyb je ostatně pro tohohle vášnivého sportovce neodmyslitelnou součástí života.

Povídali jsme si s ním o jeho cestě za podnikatelským úspěchem, stejně jako o tom, že technologické společnosti mají v poslední době mnohem obtížnější život, než tomu bylo dřív.

Jste rodák z Dvora Králové a nyní řídíte firmu z Los Angeles. Dokázal byste najít pár stěžejních momentů, které vás dostaly tam, kde dneska jste?

Bylo to postupné, kdy jsem už od střední školy nějakým způsobem řešil vývoj webových aplikací. Největším milníkem pro mě určitě byla možnost studovat v zahraničí, kdy jsem rok strávil v Coventry na univerzitě, kde jsem byl na Erasmu. Tam jsem se pořádně naučil anglicky. Druhý milník bylo studium na vojenské univerzitě ve Vermontu. Tam jsem zase poznal kus Ameriky, ačkoliv jsem byl student a Amerika je pro člověka bez peněz drahá. Ale i tak je tady možné mít spoustu zábavy a užít si to. Na konci pobytu jsem měl nějaký čas si Ameriku procestovat. Mám z toho zajímavé zážitky, chtěl jsem třeba strávit silvestra v Las Vegas, jenže v tu dobu jsou hotely hrozně drahé. Tak jsem přespal v parku, kde na vedlejší lavičce spal nějaký bezdomovec. No a rok nato už jsem se dostal pracovně do Silicon Valley. Myslím, že je to hezký motivační moment, který ukazuje, že je možné něčeho dosáhnout. Člověk musí chtít a pak už jen sehnat peníze na letenku a mít v sobě odhodlání nechat život v Česku za sebou.

V Čechách ale stále máte firmu.

Neříkám, že nemám život v Čechách. Dokonce tam trávím většinu svého času, ačkoliv se to možná někdy změní. V prvních letech působení v USA jsem v nich trávil vždycky půl roku v kuse a pak jsem se na chvíli vrátil do Čech. Já i kolega David Semerád jsme takhle pokračovali, než jsme ve Spojených státech vybudovali nějaké zázemí. To nám trvalo asi dva až tři roky, než jsme dokázali navnímat prostředí a než jsme se dokázali propojit se zajímavými klienty a najít ten správný byznysmodel.

Děláte v technologiích. Proč jste si vybral vojenskou univerzitu?

Ten důvod byl jednoduchý. Rozhodoval jsem se na základě toho, co si můžu finančně dovolit. Měl jsem možnost jít buď na vojenskou univerzitu ve Vermontu, nebo na nějakou nábožensky zaměřenou univerzitu v Texasu. Ta vojenská mi všechno platila a ještě jsem dostal stipendium. Šel jsem tam studovat obor mezinárodní obchod a marketing, takže to nebylo úplně mimo mé zaměření. To studium ale mělo svá specifika. Každý den ráno nás v šest budil výstřel z děla. Naštěstí jsem tam byl jako civilista a nemusel jsem se účastnit vojenských aktivit a tréninku. Na hodiny jsem na rozdíl od svých spolužáků chodil dospaný a odpočatý a plný energie. Byl jsem tak jeden z mála, kdo byl s vyučujícími ochoten komunikovat.

Jak byste vaši firmu STRV popsal v pár slovech?

Děláme vývoj digitálních produktů. Sami o sobě mluvíme jako o digitálním powerhousu, protože nevytváříme software jen pro mobilní či webové aplikace. Dnes už náš vývoj prolíná třeba i do světa umělé inteligence. Za ty roky jsme postavili týmy v různých oblastech tak, abychom projekty nebo technologie mohli organizovaně dávat dohromady pro naše klienty. Zároveň děláme spoustu vlastních projektů, které jsou více či méně úspěšné. Celkem u nás pracuje asi 200 zaměstnanců.

Kde je většina vašich lidí?

V USA máme do deseti zaměstnanců, z toho šest permanentně. Asi 150 lidí pak pracuje v Praze a 40 v Brně. Pak máme několik lidí, kteří s námi pracují z různých koutů světa.

Arnold si nás našel

Jak parta českých kluků získá klienty, jako je Microsoft, Porsche nebo třeba Tinder?

Každého klienta nám pomohlo získat něco jiného. V Tinderu jsme podle mě zapůsobili tím, že jsme do toho dali úplně všechno, co jsme mohli. Dokonce jsme i kus té aplikace naprogramovali dopředu, abychom ukázali, co umíme. Možná i proto máme s lidmi, kteří Tinder založili, dodnes skvělé vztahy a třeba tenhle týden s nimi jdeme na oběd. Když se nám klient líbí, tak často děláme něco nadstandardního. Tak jsme například získali síť posiloven Barry’s, kdy jsme s kolegou Davidem Semerádem obletěli všech jejich 50 posiloven po celém světě. Ani jejich CEO nebyl ve všech. To nám pomohlo si vytvořit s nimi extrémně silný vztah a otevřelo nám to dveře do světa fitness v USA. Navíc jsme loni vypustili aplikaci, kterou jsme udělali společně s Arnoldem Schwarzeneggerem. Tahle dvě doporučení nám neskutečně otevírají dveře. U Porsche pak hrála roli kvalita naší práce, kterou někdo znal a sledoval nás. V Microsoftu zase ocenili naši agilitu a schopnost rychle reagovat na jejich koncepty.