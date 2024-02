Už bezmála dvě dekády Eva Janouškovcová usiluje o to, aby poznatky českých vědců našly uplatnění také v reálném životě. Vystudovaná bioložka se o to snaží například v roli předsedkyně české národní platformy pracovišť transferu technologií Transfera.cz. Povídali jsme si mimo jiné o novém vládním plánu, který by měl usnadnit přenos znalostí z akademického světa do světa byznysu, o konkrétních příkladech, kdy se to již v Česku podařilo, či o překážkách, které tomu brání.

Premiér Petr Fiala a ministryně pro vědu, výzkum a inovace Helena Langšádlová na konci ledna představili reformu transferu znalostí z vědy do praxe. Co si od ní slibujete?

Několik obdobných plánů jsem již za těch 20 let, co se pohybuji v oblasti transferu technologií, zažila. Některé skončily zklamáním, jiné přinesly dílčí úspěchy. Aktuálně plánovaná reforma se od těch minulých ale liší v tom, že se do ní zapojuje mimořádně velké množství aktérů z různých oblastí, nejen z univerzitního či byznysového světa, a má koordinované vedení. Aktéry spojuje jedno – snaží se přenést výsledky z akademické sféry do praxe, a v této fázi minimálně pojmenovat podmínky, aby takový přenos mohl probíhat lépe. To je pozitivní. I kdyby se nakonec jen část plánovaných změn realizovala. Bude to chtít ještě hodně debat a dobré vůle na všech stranách.

Co v Česku překáží přenosu znalostí a technologií z aka­demické sféry do praxe?

Určitě je to byrokracie a legislativa, které mnohdy brání bližšímu propojení byznysového a akademického světa. Firmy si například stěžují na špatně nastavené daňové odpočty na vědu a výzkum. Celý proces je podle nich příliš byrokratický a finanční úřady nereflektují vlastní podstatu. V důsledku tak v Česku tyto odpočty využívá sotva osm stovek firem ze zhruba tří tisíc, které by na ně měly nárok. Jde přitom zásadní věc, Česku utíká spousta peněz ze soukromých zdrojů, které by jinak mohly vědu podpořit.