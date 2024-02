Téma obchodu se v našem seriálu vrací v nejrůznějších významech. Teorii protoindustrializace, vycházející z výzkumu vazeb obchodu a rozmachu rukodělné výroby v některých evropských regionech, zde však ještě pozornost věnována nebyla.

Na počátku sedmdesátých let minulého století se v dějepisectví rozhořela debata o počátku moderního hospodářského růstu. V předchozím desetiletí dominoval model Walta Rostowa z jeho slavné knihy Stadia ekonomického růstu (1960). Americký ekonom a politický teoretik tento počátek redukoval do velmi krátkého období pouhých několika desítek let. Vzlet či start (take off) moderního hospodářského růstu po tisíciletích existence tradiční stagnující ekonomiky opírající se o rutinu, a nikoli o technologickou inovaci spojenou s růstem produktivity, se Rostowovi překrýval s první průmyslovou revolucí. V případě Anglie bývala obvykle datována mezi roky 1780 a 1830. V ostatních zemích až do 19. století.

Rostow inklinoval k abstraktnímu, teoreticky fundovanému nahlížení na věci. A také podceňoval význam předchozího vývoje, jenž mu nebyl ničím víc než jen pouhou „přípravou ke startu“. Odezva ze strany historiků na sebe nenechala dlouho čekat.

První reakce vzešla z amerického prostředí a byla – vedle dalších – spojena především se jménem Franklina Mendelse. Ten také zavedl do dějepisectví pojem protoindustrializace, který dnes běžně používáme. Podle tohoto autora nemá onen take off oporu v pramenech. Naopak mu předcházela dlouhá éra rozvoje rukodělné výroby, jehož byly moderní továrny jen organickým pokračováním a neznamenaly diskontinuitu, kterou najdeme u Rostowa.

Podstatou protoindustrializace byl rozvoj domácké výroby ve venkovském prostoru. Angličtina pro ni má označení chalupnická výroba (cottage industry). Její rozmach znamenal zapojení rostoucího počtu venkovských obyvatel do národního trhu i trhů mezinárodních. Mendels, jehož rodiče byli Nizozemci a sám do USA přesídlil z Francie, byl přesvědčen, že touto cestou došlo k akumulaci kapitálu, jenž později posloužil k investicím do tovární výroby, jakmile to technologický pokrok – hlavně zdokonalení parního stroje – umožnil. Mezi protoindustrializací a průmyslovou revolucí se tak hranice, kterou vytyčil Rostow, zcela setřela.