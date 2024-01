Focus se v podstatě nezměnil, ale svět se mění kolem něj. A tak se postupem let stal jedním z mála tradičních modelů, které se na evropském trhu stále drží. Klasický kombík nižší střední třídy má zvládnout roli rodinného vozu, aniž by k tomu potřeboval zvýšenou karoserii. Na boj o zákazníky se nevybavuje ani odvážným stylem, natož elektrickým pohonem. Je to pořád univerzál, který má brát na cesty rodinu i se zavazadly, a navíc poskytnout řidiči docela příjemné svezení.

Jelikož se ale moderní technologie a trendy nevyhýbají ani jemu a protože poptávka zákazníků se změnila, nabídka motorů je tak jednoduchá, jak jen může být. Kombík pohání jen litrový benzinový motor ve dvou výkonových variantách (125 a 155 koní), případně čtyřválcový turbodiesel. Benzinový tříválec si pomáhá mildhybridní technologií. Až donedávna se dal šestistupňový manuál objednat i v kombinaci s výkonnějším tříválcem, teď už je standardně výhradně se sedmistupňovou automatickou převodovkou. To na vysvětlenou, jak je možné, že vůz v testu manuál má, přestože ho pohání silnější litrový motor.

Výbava Focusu je přehledná a poměrně bohatá. Světlomety mají kompletně LED techniku, nechybí tempomat nebo dvouzónová klimatizace, elektricky sklopná a vyhřívaná zpětná zrcátka a také 13,2palcový dotykový displej s navigací. Jen kola jsou v základu ocelová, za příplatek 4500 korun se dají pořídit 16palcové lité disky.