Takovou bídu jako loni hypoteční trh dlouho nezažil. Objem poskytnutých půjček na bydlení spolu s úvěry ze stavebního spoření dosáhl v roce 2023 podle odhadů 172 miliard korun, což je nejméně za posledních jedenáct let.

Bankéři věří, že už letošní rok bude v mnohém lepší. „Myslíme si, že to nejhorší už máme za sebou,“ říká generální ředitel Hypoteční banky a ČSOB Stavební spořitelny Martin Vašek. Nedá se však čekat, že by lidé vzali finanční ústavy útokem a začali si na bydlení půjčovat ve velkých objemech jako v letech 2020 a 2021. Hypoteční sazby totiž budou klesat z loňské úrovně kolem šesti procent jen pozvolna – a to mnoho zájemců odradí.

Odborníci, které Ekonom oslovil, vesměs vidí sazby lehce pod pěti procenty. „Přestože ČNB zahájila v prosinci snižování úrokových sazeb, nemůžeme očekávat, že půjdou dolů každý kvartál. Úrokové sazby hypotečních úvěrů se v roce 2024 mohou pohybovat kolem 4,5 procenta,“ domnívá se obchodní ředitel Partners Jan Brejl.

Prostor pro snižování úroků dávají bankám i klesající ceny zdrojů dlouhodobého financování na trhu.

„Časem se hypoteční sazby dostanou ke čtyřem procentům. A to už bych považoval za sazbu, která je standardní a neměla by trh nijak omezovat. To, co se postupně na trhu rozvinulo při sazbách jedna celá něco až dvě celé něco, to nebyl úplně normální stav,“ říká místopředseda představenstva společnosti Gepard finance David Eim.

Celkový objem hypoték a úvěrů ze stavebního spoření by se podle Vaška mohl letos přehoupnout přes 200 miliard korun. „Lidé stále chtějí bydlet ve vlastním, na tom se nic nemění. Jen některé nákupy byly odloženy,“ říká šéf domácí hypoteční jedničky.

Konec limitů rozšířil klientelu

Jeho optimismus pramení z vývoje ve druhé polovině loňského roku, kdy se situace už začala zvolna obracet. A to zejména v kontrastu s prvními měsíci roku, kdy bylo na hypotečním trhu zcela mrtvo.

Průměrná úroková sazba tehdy atakovala šest procent a lidé vyhlíželi budoucnost s nejistotou. Koupi nemovitosti na dluh odkládali, přestože ceny bytů v mnoha regionech po letech nepřetržitého růstu spadly o pár procent.

Trh s půjčkami na bydlení (objem poskytnutých úvěrů v mld. Kč) Zvětšit přes celé okno

Chovali se racionálně – proč pár měsíců nepočkat, když klesá cena toho, co chci koupit?

K oživení vedle „kosmetického“ zlevňování úvěrů (úroky spadly ve srovnání s předloňským prosincem jen o tři desetiny procentního bodu) přispěla i centrální banka. Od července přestala po bankách vyžadovat uplatňování limitu DSTI, podle něhož nesměly splátky všech úvěrů překročit 45 procent (u žadatelů do 36 let pak 50 procent) čistého příjmu.