Americký start‑up Conception plánuje, že letos v laboratoři vypěstuje lidské vajíčko. Pokud firma uspěje, odstartuje revoluci v umělém oplodnění. Výroba vajíček může nakopnout už nyní dobře rozjetý byznys a asistovanou reprodukci.

Ostatně i prestižní vědecký časopis Nature vybral jako jednu z osobností uplynulého roku japonského biologa Kacuhika Hajašiho, který se svým týmem vypěstoval vajíčka z buněk dospělého myšáka. Po oplození vajíček spermií se narodila zdravá mláďata, jejichž rodiči jsou dva samci. Nyní chce Hajašiho tým uskutečnit něco podobného i s buňkami člověka.

Každý šestý pár má problémy s početím potomka a zájem o služby reprodukčních klinik roste po celém světě. Podle odhadů společnosti GMI měl loni globální trh s asistovanou reprodukcí hodnotu 35 miliard dolarů a má růst téměř o sedm procent ročně.

S pomocí umělého oplodnění se v Česku ročně narodí asi pět až šest tisíc dětí, což je zhruba pět procent z celkového počtu. V řadě vyspělých zemí je tento podíl ještě vyšší. A postupně roste. Jednou z příčin je skutečnost, že páry narození prvního potomka odkládají. Průměrný věk prvorodiček v EU je bezmála 30 let, v Česku pak necelých 29 let. Podle posledních dostupných údajů Eurostatu rodí první dítě nejpozději Španělky a Italky – a to skoro ve 32 letech. A s rostoucím věkem klesá zejména u žen šance na úspěšné početí. Příčinou je kromě jiného snižující se kvalita vajíček. Proto se při umělém oplodnění čím dál častěji používají vajíčka od dárkyň. Objevují se i případy žen, které s pozdějším založením rodiny dopředu počítají a připravují se na něj. Proto si nechávají zmrazit část svých vajíček. Ale vývoj může jít ještě dál. Kvalitní, geneticky příbuzná vajíčka bude zřejmě časem možné vyrobit v laboratoři.