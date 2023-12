Jak si vaše společnost vede z pohledu obchodních výsledků?

Letošní rok byl náročný, avšak i přes složitou situaci na trhu míříme k meziročnímu růstu o 5 % v oblasti finančního zprostředkování. V realitách očekáváme výsledky srovnatelné s loňským rokem, což odráží naši schopnost úspěšně čelit těmto výzvám. Předpokládáme, že dohromady v rámci skupiny přesáhneme provizní obrat 1,3 miliard korun.

Vypíchnul byste nějaký klíčový úspěch?

Největším úspěchem v letošním roce je naše efektivní adaptace na negativní změny na trhu. Silnou stránkou strukturální firmy postavené na silném managementu je právě adaptace na tyto situace. V oblasti finančního poradenství ve 4fin směřujeme k cíli 25 miliard klientských financí pod správou do konce roku. Naší dlouhodobou vizí je dosáhnout v příštích 5 letech pomyslné mety 100 miliard korun pod správou.

Nakousl jste finance, jaké máte plány v této oblasti pro příští rok?

V příštím roce se v oblasti financí zaměříme na nové možnosti, které přináší penzijní reforma, především pak zavedení nového Dlouhodobého investičního produktu s výhodou daňové odečitatelnosti. Tento krok vidíme jako obrovský potenciál pro růst. Očekáváme, že reforma přitáhne statisíce nových klientů a tisíce nových poradců do oboru finančního poradenství. Samozřejmě, konečný efekt bude záviset na finálním schválení a podobě reformy.

A co reality? Jak se daří Century 21?

Do konce tohoto roku úspěšně dokončíme formální převzetí značky Century 21, což byl komplexní proces vyžadující schválení ve Spojených státech. Současně se těšíme na prodloužení master franšízové smlouvy pro český trh na dalších 15 let. Kromě toho jsme v tomto roce navázali exkluzivní spolupráce s několika developery, což umožňuje využít synergii mezi našimi 400 realitními makléři a 1400 finančními konzultanty pro efektivnější prodej nemovitostí. Tuto strategii chceme v příštím roce nadále rozvíjet, jelikož žádná realitní síť nemá tak velkou síť spolupracujících finančních poradců. V reakci na rostoucí zájem o dřevostavby, jakožto dostupné řešení bydlení, jsme letos intenzivně hledali vhodného partnera, abychom mohli tento produkt nabídnout našim spolupracovníkům a klientům.Jsme přesvědčeni, že v průběhu příštího roku představíme inovativní a atraktivní řešení v této oblasti.

Aktuálním tématem je digitalizace a rozvoj umělé inteligence. Jak se k tomu staví 4FIN HOLDING?

V holdingu klademe velký důraz na digitalizaci a využití umělé inteligence. Aktivně pracujeme na přenesení našich obchodních procesů do online prostředí. Technologicky jsme připraveni, ale nyní se soustředíme především na motivaci našich poradců a makléřů, aby se do toho vrhli po hlavě. Umělá inteligence nám pomáhá zlepšovat interní procesy a chceme ji více využívat i pro akceleraci obchodu a integrovat do našich nástrojů 4eko a 4plan, které jsou v oblasti poradenství již nyní na špičkové úrovni. V realitním sektoru jsme klíčovým partnerem vývoje nového realitního softwaru Igluu, který má potenciál transformovat český realitní trh, a tím i výrazně posílit pozici Century 21.

Mluvíte velmi pozitivně. Jaká je budoucnost 4FIN HOLDING?

Velice pozitivní. Očekáváme, že díky oživení na hypotečním trhu a penzijní reformě dojde k zvýšenému zájmu o nemovitosti a komplexní majetkové poradenství. V oblasti financí je naším cílem stát se největším nezávislým majetkovým správcem na trhu a do pěti let spravovat klientské prostředky přesahující 100 miliard korun. Co se týče realit, Century 21 je již nyní svetovou realitní jedničkou. Věříme, že díky synergiím v rámci holdingu, inovativním nástrojům a našemu profesionálnímu zázemí, se Century 21 stane nejúspěšnější realitní značkou i na českém trhu. Jsme přesvědčeni, že naše ambiciózní cíle nás v nadcházejících letech promění v ještě lákavějšího partnera pro ty, kteří zvažují kariéru ve financích a realitách.