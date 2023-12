Zahraničním akcionářům pošlou letos obchodní společnosti z Česka víc peněz než v posledních dvou letech. Stala se z toho politická záležitost, i když ekonomové pro tento jev mají pochopení a vysvětlují, že když se tu cizí investoři při solidních dividendách cítí dobře, ekonomika z toho může těžit.

Jak ukazují statistiky České národní banky, za první pololetí bylo na dividendách do ciziny vyplaceno 171,4 miliardy korun. O rok dříve to bylo za stejnou dobu asi 88 miliard.

Menší nárůst je vidět na předběžných datech za období od ledna do září – ukazují, že do ciziny šlo v podobě dividend a úroků 293,7 miliardy korun. Loni to za stejnou dobu bylo 285 miliard korun.

„Zčásti je to dlouhodobý trend, který je u konvergujících ekonomik běžný, ale speciálně současná situace reflektuje, že se řadě firem podařilo promítnout vyšší inflaci do cen a navýšit marže,“ říká Dominik Stroukal, ekonom z Metropolitní univerzity Praha a člen státního poradního orgánu NERV.

Právě politici na nárůst odlivu těchto peněz reagují. Vláda v aktualizovaném programovém prohlášení už v březnu slíbila tuto otázku řešit „s cílem zvyšovat atraktivitu a investování v ČR zvýhodněním reinvestic zpět do české ekonomiky“. Míří na to, že podíl reinvestic, tedy množství peněz, které tu firmy se zahraniční účastí z výdělků nechají, v období mezi lednem a zářím meziročně klesl ze 113 na 106 miliard korun.