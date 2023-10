Situace týkající se státního rozpočtu je čím dál extrémnější a je s podivem, jak hluboko a rychle se finanční stabilita Česka propadá. Hledají se úspory, škrtá se, kde to jde, o vysoké příjmy do státní kasy se přitom stát připravuje sám. Měl by se konečně zaměřit na podporu výstavby, zjednodušení a zrychlení povolovacích procesů, jež umožní rychlý a efektivní development. Získání stavebních povolení na rozsáhlejší projekty v Praze trvá až 10 let. To je v evropském měřítku ostudně dlouhá doba.

Každá investovaná koruna do stavební činnosti přitom přináší státu až trojnásobek. Tento efekt vzniká v komplexu procesů od projekce přes výrobu stavebních materiálů, dopravu, vlastní výstavbu a stovky dalších aktivit. Výsledného „trojnásobku“ se dosahuje díky řetězení daní v celém procesu. Stát tak přichází o desítky miliard korun.