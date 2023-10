Kdyby sportovní divize M mnichovské automobilky neslavila padesáté výročí vzniku, dost možná, že by žádná nová M2 nevznikla. Vedení BMW se ostatně dalo slyšet, že takhle je to opravdu naposled. Příští kompaktní sporťák už má jezdit na elektřinu. V případě téhle novinky však po elektřině není ani vidu, ani slechu. Není tu ani hybridní výpomoc třílitrovému šestiválci, který má o šedesát koní víc než v minulé generaci. A pokud jde o techniku, ta vesměs pochází z větší M4. Jen rozvor je kratší o 11 centimetrů a celé auto o jedenadvacet.

Narozeninová party se tentokrát zvrhla až do té míry, že k autu si lze za příplatek 13 tisíc korun objednat dokonce i manuální převodovku. Není to ale nezbytně nutné, osmistupňový automat v testovaném exempláři řadil bleskurychle. A kdo si chce kvalty sázet sám, má k tomu určená pádla pod volantem. Při pohledu na auto je zřejmé, že nezůstalo jen u puristické techniky. Také exteriéru vévodí jednoduchost do té míry, že i přední masce chybí obvyklý rámeček. Není to ale jediná zvláštnost nové M2, auto nedostalo ani pro BMW typické čtyřoké světlomety.

Stylová nepřeplácanost však otevírá cestu k úpravám dle vlastní fantazie. Třeba kitem Performance, který obsahuje nalepovací pruhy na bocích a kapotě, ale i rozličné karbonové prvky, které vypadají efektně, a navíc jsou lehké. Kdo dá při zkrášlování auta průchod fantazii, utratí stovky tisíc korun navíc.