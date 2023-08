Bývaly doby, kdy česká společnost vnímala Škodu Fabia jako synonymum pro rodinný vůz. Dnes jsou malá auta akce­ptovaná spíš jen jako přibližovadla do města, hatchbacky pro solitéry, bezdětné páry nebo seniory.

I když se Fabia stále prodejně drží, auta podobné velikosti pomalu z trhu mizí. Ford se na jaře definitivně rozloučil s Fiestou, nástupce nedostane pravděpodobně ani spalovací Polo od Volkswagenu. A taky letos končí tradiční malá Kia, model Rio. Tento jednoduchý hatchback za lidovou cenu tady bude chybět.

Levné neznamená ošizené

Rio nikdy nebylo auto vyvolávající v nadšeném řidiči vášně. Upřímně přiznávalo, jaká je jeho povaha. Vždy oslovovalo šetřivé nátury, které se spokojí s rozumnou výbavou a daleko víc ocení maximální jednoduchost použité techniky, spolehlivost (co tu není, nemůže se pokazit) a samozřejmě nízké provozní náklady.

Zní to jako popis hodně levně působícího auta, to ale o Riu neplatí. I zvenku mu to sluší a ani interiér není ošizený. Tvrdé plasty tu samozřejmě mají své místo, celkově je kabina solidně zpracovaná. Pomáhají jí hodnotné detaily – třeba volant a řadička potažené na omak příjemnou umělou kůží.