Plastová panenka od Mattela v podání Margot Robbie to dokázala. Porazila v kinech Spider‑Mana i všechny ze Strážců galaxie a stala se filmovým hitem letošního léta. Jen v USA utržila do poloviny srpna 531,3 milionu dolarů. Když se k tomu připočítají i příjmy z kin v zahraničí, jedná se o 1,2 miliardy. Ani tvůrce atomové bomby Oppenheimer, který šel do kin ve stejný den, na ni nestačil.