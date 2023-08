Globální akciové investiční toky se po letech odklánějí od Číny a místo toho přitékají do jiných rozvíjejících se asijských trhů, jako je Indie a Vietnam. Loni poprvé od roku 2017 převýšil příliv zahraničních investic do akcií ostatních asijských rozvíjejících se trhů čisté nákupy v pevninské Číně. Zatímco do „nečínských“ asijských akcií přiteklo podle údajů společnosti Goldman Sachs 39 miliard dolarů, do akcií v pevninské Číně bylo ze zahraničí investováno o sedm miliard méně. Tento loňský trend se potvrzuje i v letošním roce. Jak napsal ve své zprávě Sunil Koul, asijsko‑pacifický akciový stratég společnosti Gold­man: „V posledních čtyřech měsících se v regionu mimo Čínu silně zintenzivnily zahraniční nákupy akcií.“

Důvodů vzrůstající investorské averze vůči Číně je vícero. Především se tamní ekonomika nečekaně pomalu zotavuje z covidové pandemie, v druhém čtvrtletí letošního roku mezikvartálně vzrostla o pouhých 0,8 procenta, protože počáteční nárůst hospodářské aktivity po ukončení pandemických omezení vyprchal. Stále častěji se objevují známky deflace, což vyvolává obavy, že by Čína mohla vstoupit do delšího období stagnace.

Podle Alicie Garcia‑Herrerové, hlavní ekonomky pro Asii a Tichomoří francouzské investiční banky Natixis, existuje na základě zkušeností Japonska z 90. let riziko, že se Čína dostane do „pasti likvidity“. To je scénář, kdy se měnová politika stává do značné míry neúčinnou a spotřebitelé drží hotovost, místo aby ji utratili.

Investory straší i propad čínského nemovitostního trhu, který je dlouhodobě tahounem ekonomického růstu v zemi. Vedle toho Čínu sužuje i vysoká nezaměstnanost mladých lidí. Jak ukázala červnová data, v městských oblastech země byl bez práce každý pátý člověk ve věku 16 až 24 let.