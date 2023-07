Dvanáctého července letošního roku úspěšně vystoupala na oběžnou dráhu raketa Zhuque‑2 čínské soukromé společnosti Landspace. Šlo o první raketu poháněnou metanem, které se to povedlo. V září by na zemskou oběžnou dráhu v rámci programu Polaris Dawn měla vstoupit raketa Dragon 2 společnosti SpaceX mi­liardáře Elona Muska. Posádku rakety by poprvé v historii měly tvořit pouze soukromé osoby bez přímých vazeb na stát.

Oba výše uvedené příklady ukazují, že dobývání vesmíru už dávno není ve výlučné gesci národních vesmírných agentur, ale že do něj čím dál častěji zasahují soukromé subjekty. Tato situace není v historii ojedinělá. Lákadlo putování do tajemných, exotických dálav slibujících nové příležitosti stálo u zrodu prvních novověkých akciových společností. Tehdejší mořeplavecké výpravy však byly stejně nebezpečné jak dnešní lety do vesmíru, ne‑li nebezpečnější.

Dobrodruzi zamířili do Číny

Jedním z prvních předchůdců dnešních akciových společností byla Společnost obchodních dobrodruhů do nových zemí založená v Londýně v roce 1551. V této době mnoho osob usilovalo o navázání obchodních styků s Čínou, nicméně nikdo z nich neměl dostatečné prostředky k financování vlastní expedice. Za účelem nalezení severní obchodní cesty do Číny byla proto založena společnost, která sdružovala 240 obchodníků investorů, každého s podílem ve výši 25 liber. Díky souhrnné vybrané částce bylo možné financovat výpravu o třech lodích s tím, že z případné objevené cesty a navázané obchodní spolupráce měli profitovat všichni podílníci.

Vůdčí postavou celé společnosti byl Sebastiano Caboto, italský mořeplavec, který se na začátku 16. století proslavil zejména plavbami do Jižní i Severní Ameriky. Vzhledem ke Cabotově pokročilému věku však bylo jasné, že již není způsobilý se expedice osobně účastnit. Velením byl proto pověřen jiný mořeplavec a člen Společnosti obchodních dobrodruhů, sir Hugh Willoughby. Hlavním navigátorem expedice se stal Richard Chancellor.

Tři lodě pod velením Willoughbyho vypluly v květnu 1553 z Londýna s cílem objevit novou, severní obchodní cestu do Číny a na indonéské souostroví Moluky, které bylo proslulé bohatou úrodou různého koření. Výprava však nedlouho po vyplutí narazila na potíže. Během bouře v Severním moři se od sebe lodě oddělily a navzájem se ztratily. Dvě lodě, které zůstaly pod kontrolou Willoughbyho, se v důsledku špatného počasí a chybných map dostaly až na poloostrov Kola, v jehož podmínkách však nikdo z posádky nepřežil.

Soukromá armáda britské Východoindické společnosti čítala v roce 1844 zhruba čtvrt milionu mužů.

Chancellor, který se plavil na třetí lodi, Edward Bonaventure, se ocitl v nezáviděníhodné situaci. Vzhledem k okolnostem bylo zřejmé, že plánovaného cíle expedice není možné dosáhnout, a návrat zpět do Anglie se jevil také jako takřka nemožný. Na rozdíl od Willoughbyho se však posádce lodi Edward Bonaventure podařilo obeplout severonorský mys, který dodnes nese Chancellorem zvolené jméno Severní mys, a dostat se do Bílého moře a následně až na pobřeží carského Ruska.

Zvěsti o anglické výpravě pohybující se po severním Rusku upoutaly pozornost cara Ivana IV., známého pod přezdívkou Ivan Hrozný. Car vyslal k Angličanům poselstvo s pozvánkou do Moskvy. Chancellor se v Moskvě ocitl v zajímavém postavení, jelikož nemohl získat pokyny ani od Cabota a dalších podílníků v Londýně, ani od velitele výpravy Willoughbyho. Zároveň však byl, navzdory nesplnění prvotního cíle výpravy, stále povinen hájit a zastupovat nejen své zájmy, ale i zájmy společnosti a zprostředkovávat obchodní příležitosti. Řečí dnešního obchodního práva se vlastně ocitl v postavení jednatele povinného postupovat s loajalitou vůči společnosti a péčí řádného hospodáře.