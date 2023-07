Nejvíc whisky na světě se prodává v Indii. Právě na tento trh se nyní zaměřuje majitel druhého největšího výrobce lihovin v Česku Milan Hagan. Jeho Palírna U Zeleného stromu, která vyrábí značky jako Stará žitná myslivecká, Hanácká vodka nebo rum Heffron, po letech příprav naplno rozjíždí svůj plán vyrazit s českými destiláty do světa. Snaží se prosadit v Číně, Kanadě, západní Evropě a pokukuje po USA. Do deseti let chce Hagan zvýšit podíl exportu na obratu palírny, který se blíží miliardě korun, na více než polovinu.

Dosud se vystudovanému fyzikovi Haganovi jeho plány dařilo plnit. Poté co hodil za hlavu vědeckou dráhu, se ponořil do strojírenství, v Japonsku vystudoval krizový management a krátce po návratu se stal nejmladším šéfem někdejšího průmyslového gigantu ČKD. Po odchodu se živil jako krizový manažer a investor. Ze zadluženého ústeckého pivovaru vybudoval pivovarskou skupinu Drinks Union, kterou v roce 2008 prodal koncernu Heineken za částku kolem dvou a čtvrt miliardy korun. Pak se pustil do výroby tvrdého alkoholu.

V rozhovoru popisuje i to, jak se ve světě mění pití lihovin, jak naloží se svým majetkem nebo kdy má smysl zachraňovat krachující firmu.

Z pivovarnické skupiny Drinks Union vám zbyla likérka Granette, ke které jste po třech letech přikoupil palírnu Starorežná Prostějov. Proč jste se tehdy rozhodl tento byznys na rozdíl od pivovarnictví dál rozvíjet a neprodat?

Nejdřív to byla jen z nouze ctnost, protože Heineken chtěl pouze pivařskou část skupiny. Časem jsem ale zjistil, že v lihovinách je také potenciál.

Proč?

My Češi jsme hodně hrdí na české pivo, ale pravda je taková, že v zahraničí se prosazují hlavně velké značky. Přestože se snažíme z českého piva vytvořit světovou značku, především co se týče Pilsner Urquell, nepovedlo se to. Dnes je většina piv, která se ve světě pijí, plzeňského typu a Prazdroj měl kdysi našlápnuto k tomu, aby se stal světovým pivem, ale bohužel to druhá světová válka a zejména situace po ní znemožnila. Licence na filtraci piva a výrobní postupy byla v podstatě znehodnocena, když ji všichni konkurenti kvůli železné oponě získali zadarmo. České pivovary jsou dnes velmi dobře vnímané v Německu, což je pro pivo otevřený trh bez překážek, ale jinde ve světě je to slabší. Nejenže se těší dobré pověsti i pivní značky z jiných zemí, ale také často velké národní trhy brání místní producenty různými administrativními a celními překážkami. Navíc se v pivu v posledních desetiletích odehrávala silná konsolidace na úrovni národních trhů, nakonec i v Česku je už dlouho velmi pokročilá a tři čtyři pivovarské skupiny tu ovládají naprostou většinu trhu. Významní hráči světového trhu s pivem se nyní snaží konsolidovat trhy na úrovni kontinentů a tím si zajišťují svou světovou pozici.

S alkoholem pod kůží

Jaká je situace na světovém trhu u tvrdého alkoholu?

Z tohoto pohledu je u tvrdého alkoholu situace jiná. Trh není zdaleka tak konsolidován, a proto máme v této oblasti větší možnosti, byť protikladem je mnohem širší konkurence. Pití alkoholu je silným sociálním fenoménem. Už ve starověku se alkohol pil v rámci různých oslav a společných setkání na znamení úcty. Ostatně světový trh má prakticky stejnou spotřebu tvrdého alkoholu minimálně od té doby, co se jeho prodej, a tedy spotřeba měří, což je asi 150 let. Díky tomuto silnému sociálnímu aspektu se ukotvily v podvědomí lidí tisíce let staré vzorce chování pití alkoholu ve spojení s příležitostmi sociálních setkání. Proto pití alkoholu nezastavily a ani nemohou zastavit žádné prohibiční zákony, zkrátka lidé pijí a pít budou, dokud se zásadním způsobem nezmění jejich sociální chování při takovýchto společných setkáních. V průběhu let sice dochází ke kolísání spotřeby, ale hlavně kvůli změnám preferencí jednotlivých druhů alkoholických nápojů.

Jaká je dnes pozice Česka na trhu tvrdého alkoholu?

Je nezaslouženě upozaděná. Když to vztáhnu k naší palírně, tu jsem koupil i proto, že má obrovskou tradici a je to jeden z mála podniků svého oboru, který se dokázal přizpůsobit přechodu z původně rukodělné výroby na manufakturní a pak přežil i průmyslovou revoluci.

Tvrdíte, že jste nejstarší palírna v Evropě. Máte to něčím podložené?

Jsme nejstarší palírna, která to má zdokumentované a průkazné. V roce 1518 dal Vilém z Pernštejna právo vařit pivo a pálit pálenku v Prostějově tehdejším spolumajitelům domu U Zeleného stromu, což byl původní název firmy, a právě k němu jsme se před pár lety vrátili. Nejspíš jsme i nejstarší palírna na světě. Žádná existující evropská palírna není schopná doložit takto ranou existenci, ostatní jsou většinou o sto let mladší.