Umělá inteligence (AI) provedla během posledního roku impozantní průnik do vědomí lidstva. Hned dva výrazy s ní spojené se zařadily mezi trojici termínů s celosvětově největším nárůstem vyhledávání na internetu. Podle analytiků Bank of America jde o revoluční technologii, která může navždy změnit chod světa a do roku 2030 by mohla přinést do světové ekonomiky až 15,7 bilionu dolarů. Firmy už se předhánějí, která předvede zajímavější nástroj s AI – od generování obrázků nebo videí přes pomocníky s psaním textu po výtahy klíčových informací z pracovních porad.

Umělá inteligence je tu s námi sice už léta, zatím ale byla pro běžné lidi prakticky neviditelná a těžko uchopitelná. Fungovala na pozadí mnoha firemních softwarových nástrojů, ale také překladačů či vyhledávačů. Rapidní proměnu spustila koncem minulého roku zejména společnost OpenAI se svým chatbotem ChatGPT, který umí díky pokročilému zpracování jazyka s pomocí generativní umělé inteligence vytvářet nový obsah. A rychle se k ní přidali další hráči.

Díky tomu, že si práci s umělou inteligencí může nyní vyzkoušet prakticky kdokoliv, se teď AI dostala do popředí zájmu celého světa. Dalším důvodem jsou ale také obavy z překotného a nekontrolovatelného rozvoje této technologie.