Auta z katalánské větve rodiny Volkswagenu měla složité dětství. Továrny Seatu se ocitly v německých rukách hlavně proto, že doma ve Wolfsburgu už byla práce příliš drahá. Tehdejší ředitel Carl Hahn nemohl tušit, že o tři roky později padne Berlínská zeď a ve východní Evropě se otevřou zajímavější příležitosti.

Záhy se navíc ukázalo, že saská píle a kalvínská potřeba pořádku se spontánně nepojí s uvolněným jižním přístupem k práci. Což se netýkalo jen personálu v montážních halách, ale i nejvyššího managementu. Trvalo deset let, než se pod značkou Seat objevil produkt kvalitativně srovnatelný s Volkswagenem. Mezitím už německému klasikovi vytvořila protiváhu praktická Škoda a Španělé jako by byli jen do počtu. Chápali to tak i zákazníci, jimž šly vstříc klesající ceny. A každý obchodník ví, že z jednou poskytnuté slevy není cesty zpět.

Tak jsem tady, nebo tam?

Když teď Seat našel nové sebevědomí a chce si za něj nechat zaplatit, musí opustit vlastní minulost. Proto je tu nová značka Cupra. Zkratku vzniklou ze sportovního Cup Racing vtipně spojuje s mědí (latinsky cuprum), v jejímž odstínu jsou provedeny četné detaily vně i uvnitř.