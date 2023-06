Někdejšího viceguvernéra České národní banky a nového předsedu představenstva Národní rozvojové banky Tomáše Nidetzkého čekají náročné roky. Mimo jiné musí rozhodnout, co dál s Národním rozvojovým fondem, který od svého vzniku před dvěma a půl lety nezrealizoval jediný projekt. „Už mu zase dochází peníze,“ říká Nidetzký s tím, že se teď jedná o možnosti, že by se přes něj mohly financovat výstavby nemocnic či jejich rozšiřování. Pokud to nevyjde, fond skončí. To ale není jediný úkol, který bude muset vyřešit. Současná vláda například uvažuje o sloučení Národní rozvojové banky a České exportní banky. Nidetzký rovněž chce změnu zákona, který by Národní rozvojové bance umožnil více pomáhat ekonomice. V současnosti se například mluví o její roli při financování dostupného bydlení v Česku.

Když bychom se teď zeptali lidí na ulici, co dělá Národní rozvojová banka, velmi pravděpodobně by to většina z nich nevěděla. Nemělo by o vás být víc slyšet?

Myslím si, že mělo. Ten důvod je jednoduchý. Národní rozvojová banka podporuje českou ekonomiku. Stát dnes může ekonomiku podporovat dotacemi, anebo právě takzvanými návratnými finančními prostředky, jako jsou záruky za úvěry u komerčních bank nebo zvýhodněné úvěry. To je naše role. Záruky se poskytují malým a středním podnikům, které se těžko dostávají k úvěrům a bez státních záruk by se k nim často nedostaly vůbec. Nemáme žádné své zdroje kromě vlastního kapitálu. Fungujeme tak, že od zadavatelských ministerstev dostáváme peníze do programů, které chtějí tyto resorty od nás spravovat, a prostřednictvím nich tak podporují určitý segment podnikání. Takto se naše prostředky alokují do ekonomiky.

Jak byste ji popsal, abyste odůvodnil její existenci?

Jedna věc na začátek. Mohlo by se zdát, že Národní rozvojová banka je novou bankou. Ale není tomu tak, protože už je tu 30 let a za tu dobu dostala do ekonomiky v rámci podpory malého a středního podnikání a rozvoje infrastruktury už přes půl bilionu korun. Akorát se ještě před pár lety jmenovala Českomoravská záruční a rozvojová banka. Kdybyste se zeptal lidí na ni, tak si myslím, že povědomí by bylo vyšší.

Nemá smysl, aby jednotlivá ministerstva měla útvary se specializací na poskytování záruk a úvěrů, když je tu Národní rozvojová banka.

Národní rozvojová banka spadá pod ministerstva průmyslu a obchodu, finance a místní rozvoj. Pak tu ale máte ministerstva – například resort dopravy –, která mají své nástroje pro poskytování peněz, jako je třeba fond dopravní infrastruktury. Chcete to změnit?

Národní rozvojová banka by určitě do budoucna měla být tím, čemu já říkám kompetenční centrum. To znamená, že nemá asi smysl, aby jednotlivá ministerstva měla útvary se specializací na poskytování návratných finančních nástrojů. To bychom měli ideálně dělat my. Děláme to dlouhodobě a máme s tím zkušenosti. Zároveň, pokud mluvíme o tom, že chceme šetřit úředníky státní správy, tak nedává ani smysl, aby na každém ministerstvu nebo státním fondu vznikaly takové útvary.

A má smysl tu mít dvě státní banky? Národní ekonomická rada vlády doporučila, aby došlo ke spojení České exportní banky a vás.

I z pohledu mé minulé pozice viceguvernéra ČNB, kdy jsem měl na starosti dohled nad finančním trhem, můžu jasně říct, že celý bankovní trh jde spíš směrem koncentrace, a to z titulu přísnější regulace. Vzpomeňte na spojení Equa bank a Raiffeisenbank nebo velký projekt, který se nedotáhl do konce, spojení Monety Money Bank, Air Bank a Home Creditu. I u nás dává spojení smysl. Nicméně je chybou, že Národní rozvojová banka nemá svůj vlastní zákon, ale funguje pod zákonem o bankách. I z tohohle pohledu by určitě pro stát bylo mnohem efektivnější, kdyby existovala jen jedna státní banka, která bude dělat podporu hospodářské politiky, ať už se jedná o střední a malé podniky anebo exportní financování, což dnes řeší Česká exportní banka.

Jaký vidíte prostor pro možné synergie?

Zatímco Národní rozvojová banka funguje tak, že ministerstva poskytnou prostředky s cíleným zadáním, Česká exportní banka podléhá nejen zákonu o bankách, ale i zákonu na podporu exportu. Má tak něco, co bych velmi rád měl i pro naši banku, a to je explicitní státní záruka. ČEB se financuje tak, že vydá dluhopisy, ale riziko nese stát. To je hlavní zdroj financování exportní banky a z těchto peněz financuje svou úvěrovou činnost. To my dělat nemůžeme. Proto bych byl rád, kdyby nám tuto skutečnost umožnil zákon. Integrace obou bank by také umožnila lepší alokaci kapitálu. Náš vlastní kapitál je 4,6 miliardy korun, ČEB má 7,7 miliardy. To znamená, že pokud máme poskytovat podporu ekonomice, tak vždycky narazíme na problémy nedostatečné kapitálové vybavenosti. Tyto prostředky nám stačí na poskytování záručních programů, ale nebude to stačit na poskytování třeba infrastrukturních úvěrů. Spojení by z našeho pohledu znamenalo zásadní posílení naší kapitálové vybavenosti. Další synergie jsou pak na straně nákladů a výnosů.