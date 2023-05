Jedním z navrhovaných opatření vládního programu, který má zastavit rychlé zadlužování země, je i přeřazení nápojů z 15procentní sazby DPH do základní 21procentní. Vyplní se tak volání Pirátů, ale i řady odborníků – vyšší zdanění slazených nápojů má omezit jejich spotřebu. Naopak u potravin se DPH sníží z 15 na 12 procent, což může znamenat zlevnění jogurtů nebo jablek, ale také bonbonů a zmrzliny. Vláda tak v „ozdravném“ balíčku vlastně podporuje spotřebu cukru jako tolerované drogy víc, než ji omezí.

Základ daně, ze které se počítá DPH, je totiž u potravin asi 22krát větší než u nápojů a v Česku se tak zkonzumuje mnohem víc cukrátek v pevném skupenství než tekutém.

Ve vládě se původně debatovalo, jestli by se neměly potraviny a nápoje nějak rozdělit na zdravé a nezdravé a podle toho by se danily. Nakonec převládl postoj, že cílem má být zjednodušení daňového systému a tím efektivnější výběr daní. Kabinet deklaruje jako výhodnější vyhnout se komplikovanému dělení, které by se stejně řada potravinářů snažila obejít, aby jejich výrobky nespadly do vyšší sazby DPH a nemuseli je tak zdražit. Převládlo také stanovisko, že rychle zdražující potraviny je potřeba zlevnit a zajistit tak, aby daňové změny nezasáhly nízkopříjmové skupiny obyvatel.