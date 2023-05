Společnost Pilulka loni výrazně snížila počet kamenných lékáren a více se soustřeďuje na online prodej. Petr Kasa, který firmu se svým bratrem Martinem založil a je jejím spolumajitelem, si myslí, že lékárny budou kvůli nedostatku kvalifikovaných lidí a velkému vlivu distributorů v Česku ubývat.

Firma, která loni expandovala do Maďarska a Rakouska a nyní připravuje druhý úpis akcií na pražské burze, čelí propadu trhu a poklesu svých akcií. „Investoři mají strach a ptají se, co bude. My jim říkáme, ať nepanikaří. Jasně, asi jsme si vzali loni trochu větší sousto, ale teď je na nás, abychom jim ukázali, že expanzi dokážeme dotáhnout,“ říká Kasa.

Pilulka, v níž loni nakoupilo 750 tisíc lidí, se podobně jako celý trh pere i s nedostatkem léků. Podle Kasy za to mohou nejen pandemií narušené dodavatelské řetězce a závislost Evropy na asijských dodávkách, ale také poplašné zprávy a panické chování lidí, bubliny na sociálních sítích či nízké ceny léků v Česku.

Nedostatek řady léků potrvá podle ministra zdravotnictví Vlastimila Válka až do léta. Jak se nyní vyvíjí situace u vás?

Jsme na tom podobně jako ostatní lékárny. Jsou tu tři nebo čtyři lékárenské velkoobchody, které pokrývají celou republiku, a to, co nemají k dispozici, se nedostane ani do lékáren.

Nedostatek léků na trhu je v Česku i přesto, že se jich sem dovezlo víc než v předchozí sezoně. Čím to je?

Trh s léky pořád trochu roste, zhruba o jednotky procent ročně. Hlavní problém je ale v tom, že se skoro 70 procent léků vyrábí v Číně a Indii. Když se během pandemie zpřetrhaly dodavatelské řetězce, s hrůzou jsme zjistili, že se v Evropě skoro žádné léky nevyrábí a jsme absolutně závislí na Asii. Řada farmaceutických firem pak zatáhla za brzdu a víc se soustředila na diverzifikaci dodavatelů a začala výrobu přesouvat do Evropy. To mělo v některých případech asi ještě horší dopad, protože došlo u některých léků i k půlročním výpadkům. Dalším důvodem nedostatku léků je to, že se rozkolísalo plánování výroby. Když byl covid, tak nebyla chřipka, ta ale najednou přišla ještě silněji, než farmaceutické firmy očekávaly. Pak stačí jedna poplašná zpráva, například že chybí Nurofen, a lidé, kteří by si ho normálně nekoupili, si najednou koupí tři balení. Viděli jsme v poptávkách řadu nesmyslných objednávek i mnohem většího množství. Lidi prostě zachvátila panika a nakoupili si léky, i když je nepotřebovali.

Stává se často, že by byly velké výkyvy v prodejích léků kvůli tomu, že se ve společnosti objeví panika?

Stává. Typicky když začala válka na Ukrajině, tak nebyly k sehnání jodové tablety.

V Česku chybí také lék na diabetes druhého typu Ozempic, protože ho hodně zpopularizovaly na sociálních sítích americké celebrity jako prostředek k hubnutí. Jsou i takové výkyvy nyní běžné?

Ano, obecně se svět rozdělil do sociálních bublin, a když nějaká z nich začne „blbnout“, dochází k rychlým a velkým nástupům prodejů vyzdvihovaného zboží a tím pak i k jeho výpadkům. Je to logické, protože za sociálními sítěmi jsou algoritmy, jejichž hlavním cílem je přesně toto.

Jak postupujete při výpadcích oblíbených léčiv? Na trhu jsem zaznamenal, že se omezuje množství, které může odebrat jeden člověk.

K tomu jsme také přistoupili, třeba u zmíněného dětského Nurofenu, který se nám podařilo sehnat v relativně větším počtu. Dávali jsme jeden nebo dva kusy na objednávku, aby ho spekulanti neskoupili.

Jak jste ho sehnali?

Jednali jsme s farmaceutickými firmami a občas se nám podaří něco sehnat prioritně. To je obecnější neduh, který se tu objevuje poslední dobou a nesouvisí s aktuální situací. Na trhu s léčivy jsou velkodistributoři, kteří jsou přímo provázáni s řetězci lékáren a preferují je. Malí lékárníci se proto dnes k některým lékům jen tak nedostanou, protože distributoři je radši prodají ve svých lékárnách. Dochází tu k oligopolizaci trhu.

Petr Kasa (45) Vystudoval projektový management na ČVUT v Praze. S bratrem Martinem založili koncem 90. let internetový obchod Kasa.cz, který asi po deseti letech prodali a dnes patří pod skupinu HP Tronic. Mezitím pracoval pro Nokii, v níž zastával od roku 2009 pozici generálního ředitele pro Česko a Slovensko. V roce 2012 založil opět s bratrem společnost Pilulka Lékárny. Je předsedou správní rady Nadace Via.

Koho tím konkrétně myslíte, když mluvíte o oligopolizaci?

Jsou tu dnes dva velké lékárenské řetězce. Benu je součástí celoevropské sítě Phoenix, což je jeden z největších evropských velkodistributorů léčiv. Pak je tu velkodistributor Viapharma a na něj navázaný řetězec Dr. Max. Do toho vstupuje model, kdy si farmaceutické firmy vytendrují jednoho exkluzivního distributora, tomu dají zboží do skladu a samy potom spolurozhodují, do kterých lékáren zboží půjde. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže nedávno řekl, že pro trh s léčivy by měla víc platit pravidla volného trhu a že se silná regulace může obrátit proti nám, což se tady děje.

Podle místopředsedkyně Evropské komise Věry Jourové jsou v Evropské unii velké rozdíly mezi jednotlivými trhy v tom, jak se na ně uvádějí nové léky. Větší státy, hlavně ty západní, prý mívají často přednost. Cítíte diskriminaci menších a východních států?

Vnímám určitou schizofrenii, kdy se snažíme stlačit ceny léků na co nejnižší částku. Ale když jich je nedostatek a máme tu levné léky, pak jsme první na řadě, ke komu se nedostanou. Logicky nikdo nebude prodávat nedostatkové zboží na trhu, kde za ně má nejnižší příjem. Je to dvousečná zbraň. Stát se sice chlubí, že vytendroval levné léky, ale bohužel to pak může vést k jejich nedostatku. Na druhou stranu na tom ještě nejsme v rámci Evropy nejhůř, dál na východě je situace horší.