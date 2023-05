Než se z malého podniku stane velká firma, musí podle Luďka Blahuta, který pracuje jako nájemný finanční ředitel, projít „údolím smrti“. V němž velká část z nich zahyne. Částečně za to mohou i banky, které především malým a středním podnikům neposkytují to nejvhodnější financování. Firmy pak ročně platí zbytečně stovky tisíc navíc a dostávají se často do potíží s hotovostí.

Co si představit pod pojmem hodinový finanční ředitel?

Pracuji už přes deset let jako interim manažer, firmy si mě tedy najímají na relativně krátkou dobu, během níž mám vyřešit jejich financování. Pracuji tak, že na základě plné moci podnik zastupuji při jednání s bankami. Mou podmínkou je, že ta jednání vedu jen já sám. Přebírám jednání bankám. Jsem tak de facto na určitou dobu finančním ředitelem té firmy. Naprosto klíčový moment mé práce přichází na samém začátku, kdy jako bývalý bankéř posuzuji, jaké jsou vůbec šance firmě pomoct. Při svých řešeních pracuji s celým trhem, včetně privátních investorů, ale drtivá většina případů končí v bankovním sektoru. Úspěšnost mám přes devadesát procent.

Co to konkrétně znamená? Kolik třeba firmám ušetříte?

Platí, že v průměru každému klientovi ušetřím na roční bázi stovky tisíc korun.

Kolik firem odmítnete?

Statistiky si nevedu, ale může to být klidně osmdesát procent. Přestože pracuji s celým trhem, jsou případy, se kterými nehnu. A je jich bohužel většina.