Největší český výrobce tepelných čerpadel Acond letos v Milevsku výrazně navýší nejen produkci finálních výrobků, ale také dílů k jejich montáži. Chce v tom být soběstačnější i proto, že od pandemie covidu stále váznou dodavatelské řetězce a zvýšilo se geopolitické napětí ve světě. Podle ředitele a hlavního majitele firmy Jiřího Hanuse navíc v západní Evropě, která se postupně stane hlavním trhem Acondu, sílí poptávka po výrobcích z Evropské unie na úkor těch asijských. Jeho firma by podle plánů měla do pěti let zhruba zšestnáctinásobit loňskou produkci.

Poptávka po tepelných čerpadlech se loni v Evropě prudce zvedla po vpádu Ruska na Ukrajinu a energetické krizi. Acond chce svou produkci ze dvou třetin vyvážet, a to zejména z nové továrny, která má stát půl miliardy korun. Staví se díky příchodu investiční skupiny Pale Fire Capital, která má od loňska v Acondu přibližně čtvrtinový podíl. Zároveň pomáhá personálně posílit manažerský tým výrobce. „Nabíráme lidi, kteří byli zvyklí hrát o hodně vyšší ligu,“ říká Hanus.

Výroba tepelných čerpadel stále vázne kvůli nedostatku některých komponent a materiálů. I vy jste se s tím loni potýkali. Jaká je situace nyní?

Díky tomu, že jsme měli růstové plány, jsme si nasmlouvali poměrně velké množství komponent předem. Ale je fakt, že kvůli panice a nedostatku, který byl způsobený hlavně ukrajinskou krizí, se dodávky zpožďovaly a pořád váznou. Například u některých komponent, kde byly dodací lhůty tři týdny od objednání, se protáhly na více než rok. Už se ale přestaly prodlužovat a u některých komponent se začaly i pomalu zkracovat. Všichni výrobci navyšují kapacity.

Na trhu chyběly i čipy. Většina se jich stále vyrábí v Asii, hlavně na Tchaj‑wanu. Do jaké míry jde o geopolitické riziko vzhledem k napětí mezí Čínou a Tchaj‑wanem?

Myslím si, že pokud nevpadne Čína na Tchaj‑wan, situace s čipy se už bude stabilizovat. Ale pokud by k tomu došlo, asi by se zastavily dodávky téměř veškerého zboží, ne jen tepelných čerpadel.

Díky elektronice se dnes tepelná čerpadla mohou ovládat na dálku. Může být čínské zařízení rizikem, když víme, že tamní firmy musí spolupracovat se svou vládou včetně jejích tajných služeb?

Asi to není tak snadné jako třeba u televizí nebo u zařízení pro chytrou domácnost. Navíc asijské výrobky nejsou zatím tak sofistikované jako naše. Posledních devět let máme každé tepelné čerpadlo připojené k našemu dispečinku přes internet, takže pokud je něco v nepořádku, dostaneme chybové hlášení dřív, než zákazník zjistí, že se vyskytl problém. Díky tomu dokážeme tepelnému čerpadlu vzdáleně upravit parametry nebo přehrát software. To levná asijská konkurence ještě neumí.

Jednou k tomu ale nejspíš dospěje, takže teoreticky bude moct ovlivňovat energetiku domácností?

Asi bych se toho u čínských výrobků trochu bál a byl bych opatrnější.

Z kolika komponent se tepelné čerpadlo skládá a jaký podíl si jich přibližně vyrábíte sami?

Vnitřní a venkovní jednotka obsahuje asi 300 komponent a my si z toho vyrábíme necelou polovinu, zbytek nakupujeme u subdodavatelů, převážně v Evropě.

Budete podíl vlastních dílů navyšovat?

Určitě, do nového výrobního areálu máme objednané poměrně sofistikované a velmi drahé zařízení. Na této automatizované lince se budou vyrábět další díly. Třeba kompresory si asi nikdy nebudeme schopni vyrábět sami, ale z významnějších komponent to zvažujeme u výměníků.

Chcete být soběstačnější kvůli zablokovaným dodavatelským řetězcům a geopolitickým rizikům?

Hraje to velkou roli a také jde o ekonomiku. Od určitého množství celkové produkce je vždycky lepší, když si díly vyrábíte sami.

LIDÉ Z VYŠŠÍ LIGY

V polovině roku otevřete novou výrobní halu, kde chcete ročně vyrábět 35 tisíc kusů tepelných čerpadel, celková kapacita obou vašich areálů pak má být 60 tisíc kusů. Dokdy má výroba na tato čísla naběhnout?

Na tuto kapacitu se chceme dostat nejpozději do pěti let, ale záleží to hlavně na poptávce a na našich obchodních schopnostech.

Předloni jste vyrobili 1080 čerpadel, loni třikrát tolik a letos to má být už 14 tisíc. Jak se dá ukočírovat tak rychlý nástup?

Oproti loňskému vrcholu poptávky došlo k poklesu přibližně o 20 procent, takže jsme zredukovali naše plány na letošek asi na 11 tisíc tepelných čerpadel. Jinak hodně posilujeme náš manažerský tým, v tom nám dost pomáhá náš investor, který má přístup k velmi zkušeným a kvalifikovaným manažerům. Nabíráme lidi, kteří byli zvyklí hrát o hodně vyšší ligu.