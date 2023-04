1. Hypotéky dále zdražují

Foto: Shutterstock

Průměrná sazba hypoték na počátku dubna stoupla na 6,30 procenta z březnových 6,27 procenta. Vyplývá to z údajů Fincentra Hypoindexu. Metodika odráží aktuální průměrnou nabídkovou sazbu hypotečního úvěru pro 80 procent hodnoty nemovitosti.

„Příčinou zvýšení nabídkových sazeb je ukončení akčních slev u některých bank. Nicméně většina bankovního trhu i nadále kopíruje chování České národní banky a svoje sazby udržuje na stejné hodnotě. Vše nasvědčuje tomu, že tento trend bude opravdu trvat, když ne celý letošní rok, tak určitě do jeho poslední čtvrtiny,“ uvedl hypoteční analytik Fincentrum & Swiss Life Select Jiří Sýkora.

V uplynulém měsíci vzrostly všechny průměrné nabídkové sazby hypoték fixovaných od jednoho roku do deseti let, a to jak u hypoték do 80 procent zástavní hodnoty nemovitosti (LTV), tak u hypoték s LTV nad 80 procent.

Nejvýrazněji vzrostly sazby desetiletých fixací hypoték s LTV nad 80 procent, a to o 12 bazických bodů na 6,38 procenta.