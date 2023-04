Pražská GTS Alive se stala největším světovým vydavatelem mezinárodních studentských průkazů ISIC. V posledních dvou letech koupila několik firem a rozšířila svůj záběr ze šesti na 17 zemí Evropy, Asie, Afriky a Austrálie.

Průkazy fungují i jako studentské slevové karty na nákupy v obchodech, restauracích či cestovkách. Řada vydavatelů, kteří asi ve 130 zemích světa zastupují Aso­ciaci ISIC sídlící v Dánsku, jsou cestovní kanceláře. Turistickému byznysu pandemie covidu zasadila tvrdý direkt a skupina GTS Alive pak přebrala například německý, rakouský, australský nebo novozélandský trh od krachující me­zinárodní cestovky STA Travel. Základy této firmy, která měla před třemi roky dva tisíce zaměstnanců a 200 poboček po celém světě, položil svaz australských studentů téměř před sto lety.

Ve stejném dvouletém období pražská společnost koupila i několik začínajících vydavatelů studentských průkazů v menších blízkovýchodních zemích. K pobočce v Dubaji, kterou provozuje už deset let, přibyly další v Ománu, Kuvajtu, Bahrajnu a Kataru. Patří jí také pákistánský a indický trh. Tady se chce zaměřit na vysokoškoláky, kteří přijíždějí studovat do Evropy.

„Teď se ale soustředíme hlavně na Rakousko, které je nám velikostí i mentalitou velice podobné. Dáváme tam dohromady nový tým a rádi bychom replikovali to, co děláme v Česku,“ říká Radek Schich, ředitel GTS Alive v Česku a provozní ředitel celé skupiny pro IT. Hovoří o modelu, v němž se mezinárodní průkaz ISIC stal součástí širšího studentského života, například v dopravě nebo stravování.

České unikum

Asociaci ISIC založily před 70 lety norský, nizozemský a dánský studentský svaz. Sledovaly především cíl vytvořit mezinárodně uznávaný doklad, který zajistí vysokoškolákům přístup k levnějším letenkám a usnadní jim cestování. Průkaz v roce 1968 uznala i Organi­zace OSN pro vzdělání, vědu a kulturu (UNESCO) a postupně ho začaly přijímat jako důkaz nároku na studentskou slevu země celého světa.