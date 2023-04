Je to už dlouhých sedmnáct let, co povedený kompaktní hatchback Ceed zapsal automobilku Kia do povědomí evropských motoristů. Až o mnoho let později někoho v Koreji napadlo, že by mohli osvědčené jméno použít také pro název chystaného crossoveru.

Ve skutečnosti nejde jen o marketing, obě auta mají společnou platformu i nabídku motorů. Při pohledu do ceníku je však na první pohled zřejmé, že rozdíly tu jsou – XCeed je oproti svému subtilnějšímu sourozenci o 75 tisíc korun dražší. Co tedy motorista získá navíc?

Především o něco větší auto. Začíná to už zavazadlovým prostorem a táhne se celou kabinou až k předním sedadlům. Zatímco rozvor náprav zůstává stejný, vyšší karoserie umožňuje posádce vzpřímenější posez a s ním přichází i dojem většího prostoru. A samozřejmě také pohodlnější přístup k sedadlům.

Je tu i vlastnost, která ke crossoverům tradičně patří: podvozek jezdí výš nad zemí, a umění zdolat vyjeté koleje polní cesty je tedy u XCeedu něco, s čím se automaticky počítá. Svým pojetím je Kia konzervativec, který nepoložil intuitivní ovládání palubních přístrojů na oltář bezhlavé digitalizace. Uprostřed přístrojové desky sice najdeme obvyklý dotykový displej, ale klimatizace se nastavuje fyzickými tlačítky. Teplotu pro levou a pravou stranu auta lze upravovat zvlášť a po paměti, otočné tlačítko je svým tvarem a umístěním nezaměnitelné a dobře po ruce. Ovladače na volantu mají přirozené rozmístění a haptickou odezvu. A motor se startuje klíčkem.