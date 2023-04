Stovky krabic se stolními hrami v regálech, židle v podobě hracích kostek, figurky a rozložené prototypy her na stolech. Pražská centrála společnosti Czech Games Edition nenechává návštěvníka na pochybách, kam právě vešel. Vydavatelství deskových her, které před 16 lety založili vývojář her Vladimír „Vlaada“ Chvátil a ajťák Petr Murmak, se proslavilo zejména hrou Krycí jména. Ta získala herního Oscara, prodává se po celém světě v desítkách jazykových mutací a nedávno ji zpopularizoval i film s Danielem Craigem Na nože: Glass Onion. Herní vydavatelství nedávno spustilo v Česku i mobilní aplikaci a připravuje globální vydání Krycích jmen, známých ve světě pod názvem Codenames.

Během prvních dvou let pandemie covidu se obrat vydavatelství téměř zdvojnásobil na necelou půlmiliardu korun, pak ale firma doplatila na ochlazení ekonomiky. „Už máme signály, že letošní druhý kvartál bude o něco lepší, a vypadá to, že třetí kvartál bude zase normální,“ říká Murmak, který v rozhovoru spolu s Chvátilem popisuje, jak se vymýšlejí hry a proč se tento trh za minulé roky naprosto proměnil.

Co vaše děti říkají nebo říkaly, když byly malé, na vaši práci? Nemyslí si, že si v ní jen hrajete?

Vladimír Chvátil (V. Ch.): To říkaly spíš naše matky. Děti v tom vyrůstají od mala. Všechny se narodily, když už jsme hry dělali. Spíš mají zafixované, že práce znamená vytváření her.

Jak často hrajete deskové hry? Je to pro vás spíš posedlost, nebo byznys?

V. Ch.: Hrál jsem hodně od dětství, ale dnes už to je jen kontrolovaná závislost. Hraji méně jednak proto, že už na to nemám tolik času, a také se teď soustřeďujeme na vývoj aplikací podle našich her. Takže vlastně hraji pořád dokola, ale na iPadu. V prosinci jsme vydali českou verzi Krycích jmen pro mobilní přístroje, kterou testuji hodně intenzivně, i několikrát denně.

Petr Murmak (P. M.): Už na základce jsem se snažil najít spolužáky, kteří se mnou budou hrát hry, i když za komunismu jich tu ještě moc nebylo. Teď už rozhodně hraji míň, než když jsem se pustil do tohoto byznysu.

Petr Murmak (45) Studoval matematicko‑fyzikální fakultu. V 90. letech stavěl weby na zakázku, poté založil a vedl zpravodajský server o počítačovém hardwaru a softwaru. V roce 2007 založil s Vladimírem Chvátilem vydavatelství deskových her Czech Games Edition, v němž nyní vlastní 55procentní podíl.

Czech Games Edition jste založili v roce 2007. Jak jste se dali dohromady?

P. M.: S kamarády na koleji na vysoké škole jsem hrál Dračí doupě. Vláďa spoustu z nich znal.

V. Ch.: Znal jsme se s nimi z conů (setkání fanoušků sci‑fi, fantasy či žánrových filmů – pozn. red.), které se vedle fantasy nebo sci‑fi čím dál víc zaměřovaly právě na hry. Dělal jsem tehdy počítačové hry v rámci vydavatelství Altar, které mimochodem založil Martin Klíma (vydal hru Dračí doupě, později stál u zrodu Warhorse Studios, proslaveného videohrou Kingdom Come: Deliverance – pozn. red.). Altar některé z mých deskových her, které jsem dělal jen tak pro kamarády, skutečně vydal. A nad těmi hrami a nad mými novými prototypy jsme se potkali právě s Petrem. Jednu z těch her jsme pod názvem Through the Ages společně představili vydavatelům v roce 2006 v německém Essenu, kde se koná jeden z největších veletrhů deskových her na světě. Byl tam o ni slušný zájem, a tak jsme si řekli, že založíme firmu a zkusíme to dělat pořádně.

Vydali jste kolem 60 her, nejznámější jsou asi Krycí jména. Jsou i vaší nejprodávanější hrou?

P. M.: Ano, po celém světě se prodalo přes 12 milionů kusů. Existuje v 46 jazykových mutacích včetně třeba katalánštiny nebo islandštiny.

Prodáváte víc v zahraničí než v Česku?

P. M.: Vždy jsme prodávali víc v zahraničí. Česko dělá jedno až dvě procenta tržeb. Prodej nám zajišťují distributoři, kteří dodávají do obchodů. Na našem největším, severoamerickém trhu máme od roku 2014 dceřinou firmu a také vlastníme 30procentní podíl v našem německém distributorovi.

V. Ch.: Hry vyvíjíme v angličtině a z ní je pak překládáme do všech jazyků včetně češtiny.

Německo je ve stolních hrách hodně napřed, oproti nám o desítky let, a dlouhou dobu to byl nejvýraznější trh na světě.

S Krycími jmény jste v roce 2016 získali titul hra roku v hlavní kategorii stejnojmenné německé soutěže Spiel des Jahres. Byl to pro vás zásadní průlom?

P. M.: Rozhodně to byl průlom v tom smyslu, že jsme se dostali na opravdu masový trh. Hra šla i do velkých řetězců, obzvlášť v Americe, kde se prodává i ve Walmartu nebo Targetu.