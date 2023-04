Smyslem motoristických recenzí bývalo upozornit čtenáře na vozidla, která stojí za to si pořídit. Posoudit vlastnosti, jejich poměr k ceně, případně porovnat s konkurencí. Ale taky upozornit na to, co se povedlo méně. A pak třeba někdo šel a na základě informací si vůz koupil. Současné turbulence v automobilovém průmyslu z tohoto specifického žánru udělaly ještě specifičtější: recenzi na skvělé auto, které si nekoupíte, protože je vyprodané.

Subaru BRZ je ovšem tak unikátní stroj a jeho příběh tak neobvyklý, že stojí za pozornost i tak. Jde o auto, které už podruhé přichází ve špatnou chvíli, a okruh věrných příznivců ho přesto kompletně vykoupil.

Na začátku byly „osmdesátky“

Stísněné kupé se zadním pohonem je čistě řidičská záležitost bez ambicí na to, stát se praktickým členem rodiny. Technicky vzato je to návrat do hluboké minulosti. Konkrétně do začátku osmdesátých let, kdy se automobilový svět točil kolem výkonu, rychlosti a adrenalinu. Kdy každá slušná automobilka provozovala závodní tým a prodávala nějaké kupé podobné právě tomuto.

Zásadní ingrediencí byl bezpochyby zadní pohon. Jedině s ním jsou přední kola a řízení oproštěna od hnacích sil motoru. To vyžaduje uložit agregát do karoserie podélně, což posouvá těžiště dozadu. Zatímco u většiny dnešních aut leží dva metráky železa před koly a v zatáčkách násobí setrvačnost, která žene vozidlo rovně, „zadokolka“ má příď atleticky lehkou a směr mění s chutí tanečnice.