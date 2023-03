Nevyznají se sami v sobě, jsou si vědomi svých dysfunkcí, trpí nestabilitou nefunkčních rodin. A všechno to chtějí řešit. Studenty k oboru psychologie přitahuje zájem pomoci – sobě i okolí, líčí Jana Ter‑Akopow Čemusová, děkanka oboru psychologie na University of New York in Prague. Zaznamenává dlouhodobě největší zájem právě o ni, přestože škola nabízí obory slibující lepší výdělky – byznys, IT nebo mezinárodní vztahy. „Oni budoucí příjmy na začátku studia většinou moc neřeší. Při přemýšlení o svém uplatnění jsou ale kreativní. Často již přicházejí s vizí své budoucnosti,“ říká.

Chodit k psychologovi je v Česku ještě mnohdy tabu. Jak si vysvětlujete rostoucí zájem o studium tohoto oboru?

Žijeme stále ještě ve světě, kde se nemluví o osobních problémech, lidé se prezentují jako silní, stydí se za svou slabost. Mladí se tomuto přístupu už vymykají. Své problémy a dysfunkce chtějí řešit. Vědí, že je s tím možné lidem pomoct. U přijímacích pohovorů nejčastěji slyšíme, že chtějí pomáhat. Svět je pro ně stále složitější a nesrozumitelnější, oni mu ale chtějí rozumět, což jim studium psychologie nabízí. V pohovorech často zaznívá, že již slouží jako „terapeuti“ kamarádům a chtějí vědět víc. Někdy si vybírají psychologii už na střední škole, protože ji nabízí jako volitelný předmět. Někdy je ke studiu přivádí problémy v rodině, často nefunkční, konfliktní, rozpadlé, s nízkou stabilitou. Chtějí vědět, proč se tyto věci dějí a co s tím. Zájem je často posílen tím, že už mají zkušenost s pomáháním, například uprchlíkům nebo dětem.

Jak se po absolvování bakalářského nebo magisterského programu uplatní na trhu práce?

Nejznámější cesta je být klinickým psychologem. Po magisterském studiu pak musí následovat několikaletý výcvik a celoživotní vzdělávání. Donedávna šlo o exkluzivní práci, nedokázali se na ni kvalifikovat všichni. Teď se ale na trhu práce ukazuje daleko víc pozic, kde je potřeba psychologické vzdělání. Absolventi nacházejí uplatnění ve firemním prostředí, personalistice, psychoterapii, nevládních organizacích, s lidmi v nouzi a také ve vzdělávání, zvláště na školách, kde je psychologických poradců velký nedostatek.