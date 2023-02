Kvalita legislativních počinů je v posledních letech ovlivněna mimořádnými událostmi, kterým čelíme, ať už jde o covidovou pandemii, nebo ruskou agresi. Je ovšem důležité se znovu začít soustřeďovat na správnou legislativní práci a preciznost. Právě to občané i podnikatelé ve vyspělé demokratické zemi očekávají. A legislativci by je neměli zklamat, jinak riskují jejich důvěru. Zejména od současné vlády a na úrovni jednotlivých ministerstev tedy musíme požadovat zodpovědnou a kvalitní tvorbu návrhů. Pouze taková legislativa nám umožní se z těžkých časů dostat co nejdříve. A následně plně využít potenciálu, který překonání obtížného období přinese.

Samozřejmě že u právních předpisů připravovaných horkou jehlou je větší riziko, že se něco přehlédne či nedo­táhne. Nicméně opravdu vždy záleží na konkrétním případu. Kvalita není jen funkcí času, který byl k dispozici na přípravu zákona. To koneckonců vidíme i na některých právních předpisech přijímaných v reakci na válku na Ukrajině, které možná nejsou dokonalé a nevyřešily všechny problémy, nicméně je i tak lze považovat za kvalitní. Příkladem je třeba zákon, kterým Česko poskytlo ukrajinským uprchlíkům dočasnou ochranu a otevřelo jim přístup na český trh práce.

Mnohem zásadnější je tedy především to, aby do přípravy a připomínkování zákonů byla zapojena odborná veřejnost a podnikatelská sféra a aby jejich připomínky byly řádně vyrovnány.