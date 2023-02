Neshody mezi nájemci a pronajímateli, kdo co bude platit, jestliže v nájemním bytě vznikne škoda, patří mezi nejčastější občanskoprávní spory. Zatímco takzvaně drobné opravy a běžnou údržbu hradí nájemce, pronajímatel se musí postarat o to, aby se byt nacházel ve stavu způsobilém pro samotné bydlení. Hranici této odpovědnosti však není vždy možné jednoznačně určit.

Běžnou údržbou se rozumí udržování a čištění bytu včetně zařízení a vybavení. „Nájemce se tak musí postarat například o vymalování pokojů, opravu omítek či pravidelné prohlídky sprch, ohřívačů vody, umyvadel nebo kuchyňských sporáků a podobně,“ vysvětluje Alexandra Kábrtová, advokátka z CEE Attorneys. Nájemce platí drobné opravy, jejichž cena nepřesáhne 1000 korun.

Nájemce má povinnost nahradit i vyšší škodu, kterou způsobil, nedbalostí či úmyslně. „Pokud například poškodí zavírání okna, domácí telefon nebo se ucpe odtok vany, případně je třeba opravit zámek. To je primárně na nájemci,“ vysvětluje advokát Ondřej Preuss, zakladatel služby DostupnyAdvokat.cz. Odpovědnosti se často nevyhne ani ten, kdo například vytopí byt o patro níž. „Náhrada škody se nepožaduje po vlastníkovi bytu, ale po konečném uživateli bytu. Tedy na­příklad po tom, kdo dal prát prádlo a nezajistil řádně odtok vody. Žalovaným je tedy většinou nájemce,“ vysvětluje Preuss.

I pronajímatel má však určité smluvní povinnosti. Podle zákona musí byt udržovat po dobu nájmu ve stavu způsobilém k užívání. Zajistit musí především základní potřeby jako dodávku vody či tepla a také veškerou údržbu a opravy, za které nájemce neodpovídá, tedy práce na bytě, které přesahují rozsah běžné údržby a drobných oprav. „V případě, že by došlo ke vzniku škody v důsledku zanedbání této povinnosti pronajímatele, by to byl on, kdo by za ni odpovídal. Kdyby například k výše uvedenému vytopení bytu došlo v důsledku závady hlavního uzávěru vody pro byt, za jehož údržbu a opravy odpovídá, byl by k náhradě škody povinen on, nikoliv nájemce,“ vysvětluje Ondřej Sehnal, advokátní koncipient v bnt attorneys‑at‑law.