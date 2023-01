Když se ocitnete v místnosti, kde něco strašně páchne, tak se vám ze začátku zvedá žaludek, postupně si na to ale zvyknete. Podobné je to i s odpudivým chováním. Když vidíte, že to, co bylo před nějakou dobou nepřípustné, se postupně začne tolerovat, také tomu přivyknete a časem to dost možná začnete sami napodobovat. Na tuhle lidskou vlastnost přišli již před lety sociologové Thomas E. Ford a Mark A. Ferguson – když jsme vystaveni nevhodnému, špatnému chování, stává se pro nás akceptovatelnějším.

Už od dětství se například všichni učíme, že se nemá lhát, podobně jako je nám vštěpováno, že ve společnosti není vhodné si hlasitě upšouknout. Proč? Protože obojí spolehlivě otráví atmosféru ve společnosti. To první sice jen obrazně, ale o to nebezpečněji. Stane‑li se lež běžnou, mezi lidmi vymizí důvěra, jež je přitom základním stavebním kamenem každé moderní společnosti.

Před důležitými volbami, které nás za pár hodin čekají, za sebe proto říkám: Pro budoucnost naší společnosti je důležité, aby se příštím českým prezidentem nestal Andrej Babiš – člověk, který učinil ze lži základní nástroj své komunikace. Mnozí z nás by se tu po jeho vítězství mohli začít rychle dusit. A co je ještě horší, časem by si na ten odér mohli dokonce i zvyknout.

Přeji pěkné čtení.