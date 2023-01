Součástí jedné vědecké studie publikované před pěti lety byla i anketa, v níž zhruba 20 procent oslovených demokratů a 15 procent oslovených republikánů vyjádřilo názor, že by se Spojeným státům vedlo lépe, kdyby značné množství voličů té druhé strany zemřelo. Radši nechci domýšlet, jakých výsledků bychom se dobrali, kdyby se podobná anketa v současnosti dělala mezi přívrženci prezidentských kandidátů Andreje Babiše a Petra Pavla.

Mnozí lidé z obou stran pojímají současné volební klání jako souboj dobra a zla, což s sebou do budoucna nese zásadní problém. Jeden z kandidátů příští týden zvítězí a druhý prohraje, jejich voliči spolu ale nadále budou muset nějakým způsobem žít v jednom státě. Ti rozumnější z obou voličských táborů by proto měli začít rychle přemýšlet o tom, co nás vlastně všechny spojuje. Třeba se tak dobereme toho, co této zemi opravdu chybí, tedy společné vize, kam se jako společnost chceme ubírat. Něco takového bude vyžadovat spoustu kompromisů a dobré vůle, která se bude po posledních dnech určitě hledat těžce. Jestli se o to ale nepokusíme nebo se necháme rychle odradit, bude to naše společné selhání, na které nakonec doplatíme všichni.

Přeji pěkné čtení.